BONNE ACTION Tom Moore a récolté plus de 5 millions de livres pour le personnel soignant anglais qui lutte contre le coronavirus

Coronavirus : Un Anglais de 99 ans récolte plus de 5 millions de livres pour les soignants en faisant des tours de jardin — 20 Minutes

Tom Moore, un Anglais de 99 ans, s’est lancé un défi. Chaque jour, il réalise dix longueurs dans son jardin avec son déambulateur. Son but : atteindre cent longueurs avant son centième anniversaire, le 30 avril prochain. S’il y parvient, il reversera l’argent de la cagnotte en ligne qu’il a créée pour les soignants britanniques qui luttent contre le coronavirus.

Le vétéran comptait récolter 1.000 livres. Au bout de six jours, la cagnotte a déjà dépassé les cinq millions de livres. Une somme inespérée qui a donné des ailes à Tom Moore. L’Anglais souhaite poursuivre son défi au-delà du 30 avril afin de récolter le plus d’argent possible pour le National Health Service.