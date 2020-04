Des militaires français patrouillent près de Montmartre, à Paris le 13 avril 2020. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La lumière au bout du tunnel. Alors que nous sommes nombreux à vivre de plus en plus mal la contrainte du confinement, le président Macron a donné une date permettant enfin de s’imaginer un début de retour à une vie normale. Lundi soir, dans son allocution télévisée, le chef de l’Etat a annoncé un déconfinement progressif à compter du 11 mai. Encore quatre semaines (au moins) à tenir. Quatre semaines durant lesquels l’exécutif, les municipalités, les entreprises ou encore les écoles vont devoir plancher sur une reprise d’activité en toute sécurité, alors que la pandémie de coronavirus est encore loin d’être derrière nous et que la France a franchi la barre des 15.000 décès du Covid-19.

Il a trouvé un coupable. Donald Trump a annoncé mardi la suspension de la contribution américaine à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), coupable à ses yeux d’avoir commis de nombreuses « erreurs » sur le coronavirus et d’être trop proche de la Chine. « Le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité » du Covid-19, a lancé le président américain dans un long et violent réquisitoire contre cette agence de l’ONU. Les Etats-Unis sont le premier contributeur de cette agence sanitaire dont le siège est à Genève.

Le gros bourdon « Emmanuel » de la Tour sud de Notre-Dame de Paris tintera mercredi à 20h, pour commémorer le début de l’incendie de la cathédrale il y a un an : ce sera la seule manifestation prévue sur le chantier, en sommeil en raison du coronavirus. Le général Jean-Louis Georgelin, président de l’Etablissement public chargé de la restauration du joyau gothique de l’île de la Cité, « a pris la décision de faire sonner cette cloche en union avec les Français qui applaudissent au même moment les soignants engagés contre le coronavirus », a indiqué la direction de la communication de l’Etablissement public.