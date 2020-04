PARIS L’édifice est encore en phase d'« urgence absolue » un an après l’incendie, et la restauration proprement dite n’a pas commencé

Notre-Dame possède deux bourdons (très grosses cloches) installés dans la Tour Sud: — Philippe Lopez/AP/SIPA

Le gros bourdon « Emmanuel » de la Tour sud de Notre-Dame de Paris tintera mercredi à 20h, pour commémorer le début de l’incendie de la cathédrale il y a un an : ce sera la seule manifestation prévue sur le chantier, en sommeil en raison du coronavirus.

Le général Jean-Louis Georgelin, président de l’Etablissement public chargé de la restauration du joyau gothique de l’île de la Cité, « a pris la décision de faire sonner cette cloche en union avec les Français qui applaudissent au même moment les soignants engagés contre le coronavirus », a indiqué la direction de la communication de l’Etablissement public.

La deuxième plus grosse cloche de France

Notre-Dame possède deux bourdons (très grosses cloches) installés dans la Tour Sud : « Emmanuel » (1686) et « Marie » (2013). « Emmanuel », prénom qui désigne le Christ et signifie « Dieu avec nous », a été fondu en 1686, en partie avec l’airain de la cloche médiévale. Ses parrains étaient le roi Louis XIV et la reine Marie-Thérèse.

« Emmanuel » pèse 13 tonnes, son battant 500 kg. Il est la deuxième plus grosse cloche de France après celle du Sacré-Cœur. Il sonne en Fa dièse pour les grandes fêtes (Pâques, Pentecôte), pour les grandes occasions (victoires de 1918 et 1945, chute du mur de Berlin, élections et morts des papes). Il a aussi sonné le glas pour les obsèques de l’officier de gendarmerie Arnaud Beltrame, mort dans une prise d’otages à caractère terroriste à Trèbes (Gard) en 2018 et celles de Jacques Chirac l’an dernier.

L’édifice est encore en phase d'« urgence absolue » un an après l’incendie, et la restauration proprement dite n’a pas commencé. Vendredi, l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, avait organisé une cérémonie avec des artistes dans la cathédrale à l’occasion du Vendredi Saint, pour célébrer la signification et la beauté de l’édifice religieux.