Emmanuel Macron a annoncé ce lundi soir une « aide exceptionnelle aux familles les plus modestes » lors de son allocution. Le montant et les modalités de cette aide seront dévoilées par le gouvernement mercredi, à l’issue du conseil des ministres, a appris l’AFP.

Cette aide doit notamment permettre de répondre « à un certain nombre de situations problématiques, que les associations nous ont fait remonter », a indiqué à l’AFP l’entourage de la secrétaire d’Etat chargée de la lutte contre la pauvreté, Christelle Dubos. Observant que les semaines de confinement sont « aussi très difficiles (…) pour les plus fragiles et les plus démunis », le chef de l’Etat avait indiqué, lors d’une allocution solennelle lundi soir, que le gouvernement verserait « sans délai une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes avec des enfants, afin de leur permettre de faire face à leurs besoins essentiels ».

Des surcoûts liés au confinement

Pendant le confinement, les ménages les plus modestes peuvent subir des pertes de revenus – par exemple parce qu’ils perdent l’opportunité d’effectuer certains « petits jobs » –, a observé le cabinet de Christelle Dubos.

En outre, les familles défavorisées ont plus de difficultés à accéder aux dispositifs d’aide alimentaire mis en place par les associations, et sont confrontées à certains surcoûts – comme le fait de nourrir leurs enfants à midi, alors qu’ils bénéficient en temps normal de tarifs sociaux, voire de la gratuité, dans les cantines scolaires. L’aide « ponctuelle », dont le gouvernement doit préciser les contours mercredi, doit donc permettre aux personnes les plus précaires – surtout des familles, mais aussi des personnes sans enfants – de « combler leur budget entamé par des dépenses plus importantes ou des rentrées moins importantes », résume-t-on dans l’entourage de Christelle Dubos.

« Cette annonce du président, c’est une grande satisfaction, mais nous attendons désormais de connaître le montant de l’aide », a commenté auprès de l’AFP Jérôme Voiturier, au nom du collectif « Alerte », regroupant des associations de lutte contre la pauvreté. « De notre côté, nous avons demandé au gouvernement une aide de 250 euros par personne, et non pas par famille », a souligné Jérôme Voiturier.