La Grande Plage de Biarritz, le 13 avril 2020. — © GAIZKA IROZ / AFP

Il reste de nombreuses questions en suspens, et pour un certain temps. Dans son allocution, ce lundi soir, Emmanuel Macron a annoncé un début de levée des restrictions mises en place contre le coronavirus à compter du 11 mai.

Mais la fin du confinement devrait se faire pas à pas, avec de nombreuses contraintes qui resteront en vigueur au-delà de cette date. Parmi elles, notamment, les bars et restaurants qui resteront fermés jusqu’à nouvel ordre, et la fermeture des frontières avec les pays non-européens. Et si les vacances de printemps, qui se termineront dans une semaine pour la dernière zone, ont été très spéciales, qu’en sera-t-il des vacances d’été ? Pourra-t-on partir et, si oui, dans quelle mesure ?



Et vous, quelle sera votre stratégie pour cet été ? Vous n’avez rien réservé, et vous allez attendre le tout dernier moment pour vous décider ? Vous souhaitez le faire prochainement, et choisirez un endroit très proche de chez vous ? Ou alors vous aviez déjà un séjour prévu en France, et n’allez rien modifier ? Vous aviez un voyage de prévu à l’étranger et avez commencé les démarches pour tout annuler ? Racontez-nous.