On en sait un peu plus sur la sortie du confinement en France. Lundi soir, le président de la République, Emmanuel Macron, s’est adressé à la nation pour la quatrième fois depuis le début de l’épidémie de nouveau coronavirus. Il a déclaré que le confinement strict devait être observé jusqu’au 11 mai. Mais pas par tous les Français : « Pour leur protection, nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, ou en situation de handicap sévère, ou atteintes de maladies chroniques, de rester, même après le 11 mai, confinées », a précisé le chef de l’Etat. Non sans piquer la curiosité, voire la susceptibilité de certains lecteurs de 20 Minutes :

« A partir de quel âge on est une personne âgée ? » Régine

« De quel âge parle le gouvernement quand il dit personnes âgées ? » Françoise

« J’ai 65 ans, mais je me sens toujours jeune. Suis-je une personne âgée, selon les termes du président ? » Pascal

Voici les réponses que nous avons trouvées :

Ces questions peuvent prêter à sourire, elles méritent néanmoins une réponse claire. Bien difficile à apporter.

Que ce soit sur le site de l'OMS, ou encore celui du ministère des Solidarités et de la Santé, est considérée aujourd’hui comme une personne âgée toute personne atteignant et dépassant la barre des 60 ans. Mais cela n’a pas toujours été le cas, rappelait le sociologue Bernard Ennuyer dans son ouvrage Gérontologie et société, paru en 2011 aux éditions Fondation national de gérontologie. Dans l’impossibilité de le joindre ce mardi, nous vous présentons des extraits de son étude, trouvée sur le site Cairn.info.

L’entrée dans la vieillesse varie en fonction des époques

On y apprend que les réponses à la question « A quel âge est-on vieux ? » varient dans les sondages et ce, en effet en fonction de l’âge même des sondés, et de leur catégorie socioprofessionnelle. Citant le rapport Laroque (publié en 1962 par Pierre Laroque et considéré comme le support fondateur de la politique vieillesse en France), Bernard Ennuyer souligne que « les personnes âgées sont donc définies comme les 65 ans et plus, ce qui est l’âge de la retraite de l’époque », et parce que « l’espérance de vie à la naissance des hommes 67 ans et celle des femmes 73,6 ans ». Et, « du fait de la proximité de l’âge moyen de retraite et de l’âge moyen de fin de vie, on a assimilé « personnes retraitées » à « personnes âgées » ».

Une estimation qui évolue dans les années 1990, y compris dans le discours de l’Insee, ajoute le sociologue : « En termes sociaux aussi bien qu’en termes physiologiques, l’expression “personnes âgées”, d’usage courant, ne correspond à aucune définition précise. On ne peut déterminer en effet avec certitude, ni pour une personne ni pour une classe d’âge, le moment où elles sont à inclure parmi les personnes âgées. » Néanmoins, « l’Insee, dans ses statistiques, continue à utiliser les deux seuils de 60 ans ou 65 ans accréditant l’idée que personnes retraitées et personnes âgées sont interchangeables », remarque Bernard Ennuyer.

« Il n’existe pas de définition statistique »

Contacté, l’Insee, via son bureau de presse, nous a indiqué « qu’il n’existe pas de définition statistique des personnes âgées ou des seniors. Dans l’édition 2018 de l'Insee Références - France portrait social, il avait été retenu une approche portant sur les personnes âgées de 65 ans ou plus, avec différents éclairages thématiques sur cette population. C’est cette population des 65 ans ou plus qui était alors qualifiée de senior ».

Cependant, « d’autres articles ou publications retiennent d’autres tranches d’âge, selon le sujet abordé, ou la source de données », est-il ajouté. Par exemple : ici, les personnes âgées ou seniors sont les 60 ans ou plus ; là, sur le sujet de l’emploi, les seniors ont entre 50 et 64 ans.

Aujourd’hui, une personne est considérée comme âgée à partir de 60 ans, selon l’OMS. L’organisation onusienne prévoit que l’humanité en compte 2 milliards d’ici à 2060. En France, elles sont actuellement au nombre de 15 millions, estime le ministère de la Santé ; elles seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060.

