Des policiers lors d'un contrôle des mesures de confinement à Toulouse. — A. Boissière - DDSP 31

Sur les réseaux sociaux, la légalité du confinement est jugée illicite en référence à diverses décisions de justice récentes.

Les avocats de citoyens n’ayant pas respecté à plusieurs reprises le confinement ont en effet soulevé des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) transmises à la Cour de cassation. La plus haute juridiction a indiqué qu’elle allait examiner leur sérieux.

Ces QPC portent sur la légalité des sanctions, plus que sur le confinement à proprement parler.

Jeudi dernier, un habitant de Melun était incarcéré après avoir écopé de quatre mois de prison ferme pour ne pas avoir respecté le confinement à de multiples reprises.

Cette « privation totale pour tous de nos libertés » par un Etat français qui emprisonne « les récalcitrants » est pointée du doigt sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Mais voilà, pour les mêmes, ce confinement serait tout bonnement illicite…

Le confinement est une mesure policière, pas sanitaire. Toulouse : des avocats contestent la légalité du confinement #PlusJamaisCa #OnNoublieraRien pic.twitter.com/g9jNmOsOCq — Pierrick Tillet (@yetiblog) April 13, 2020

Pour cela, ils s’appuient sur les récentes décisions prises par certaines juridictions, que ce soit à Poitiers, Bobigny ou encore Toulouse.

Et si, jeudi à Melun, le récidiviste a été condamné, les cas similaires examinés par le tribunal correctionnel de la Ville rose le même jour ont fait, eux, l’objet d’une remise en liberté. Ils avaient pourtant aussi été verbalisés à plus de trois reprises pour ne pas avoir présenté la fameuse attestation nécessaire à tout déplacement depuis le début du confinement. Et ils encouraient jusqu’à six mois d’emprisonnement et 3.750 euros d’amendes.

Mais leurs avocats ont soulevé à l’audience une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), comme le rapporte La Dépêche du Midi dans un article titré « Toulouse : des avocats contestent la légalité du confinement ».

Une demande jugée recevable par le tribunal correctionnel, qui a décidé de transmettre cette QPC à la Cour de cassation et, en attendant sa réponse, a sursis à statuer et libéré les prévenus.

FAKE OFF

Si le confinement est bien au cœur des débats, ce n’est pas sa légalité à proprement parler qui va être examinée, mais les sanctions qui en découlent lorsqu’il n’est pas respecté.

« La procédure de QPC pose la question de la constitutionnalité du texte qui fonde les poursuites. Pour nous, c’est le délit de non-respect qui est inconstitutionnel », insiste Maître Sébastien Delorge, l’un des trois avocats toulousains qui ne remet pas en cause les décisions sanitaires prises pour limiter la pandémie.

Dans sa manche, il avance plusieurs justifications. La première est le flou même autour du décret fixant la réglementation sur les déplacements. « Le décret ne parle pas d’une attestation mais d’un document et ne dit pas que l’on ne peut pas le remplir au crayon à papier par exemple. Par ailleurs, qu’est-ce que cela veut dire un motif familial impérieux, un achat de première nécessité ? C’est trop flou, cela peut être interprété et ne satisfait pas à une exigence de précision nécessaire pour établir la légalité du délit et éviter ainsi l’arbitraire », insiste l’avocat pour qui il est nécessaire que les juges soient garants des libertés individuelles.

Comme ses confrères de Poitiers et Bobigny, l’avocat met en avant les dispositions du fameux 4e alinéa de l'article L.3136-1 du code de la Santé publique qui permettent de poursuivre les resquilleurs. Pour lui, elles n’ont jamais été jugées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel et portent donc atteinte aux droits et libertés.

Après Bobigny et Poitiers, le tribunal judiciaire de Paris transmet à la @Courdecassation une QPC contre le délit de violation réitérée du confinement. Preuve que ce nouveau délit pose un sérieux problème.



Bravo confrères!#étatdurgencesanitaire #DDHC1789 https://t.co/BeyFnMkZgk — Raphaël Kempf (@raphkempf) April 11, 2020

Notamment au principe fondamental de présomption d’innocence. « La violation du confinement se traduit par une contravention, or comme dans toute contravention, il y a un délai de recours de 45 jours. Or là, on punit les gens de s’être fait verbaliser plus de trois fois en trente jours, mais si on conteste une de ces trois contraventions, elle n’est plus définitive et on est toujours présumé innocent », poursuit Maître Sébastien Delorge.

[#Covid19] La chambre criminelle est saisie au 9 avril de questions prioritaires de constitutionnalité (#QPC)

sur l’art. L.3136-1 al.4 du code de la santé publique, créé par la loi du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie du COVID-19. Plus d'infos >> https://t.co/lOQvM2eWlh — Cour de cassation (@Courdecassation) April 10, 2020

Autant d’arguments qui vont être scrutés de près par la Cour de cassation. Après avoir été saisie, elle s’est engagée le 9 avril « à répondre dans les délais les plus brefs possible » et à juger du caractère sérieux de ces QPC. Si tel était le cas, elle transmettra alors au Conseil constitutionnel qui devra alors se prononcer et statuer.

Un fichier contesté

En attendant, de nombreux avocats ont décidé d’invoquer désormais cette QPC dans des dossiers similaires. Pour éviter que le non-respect du confinement soit assimilé à un délit, des robes noires ont trouvé une autre parade pour éviter la prison à leur client.

Le 9 avril, à Rennes, un avocat a soulevé une nullité de procédure lors de la comparution immédiate de son client, un jeune homme de 19 ans en infraction à cinq reprises.

Brillante décision obtenue par @VCPavocate et Rémi Cassette devant le Tribunal Correctionnel de Rennes : le fichier ADOC ne peut pas servir de fondement aux poursuites pour violation d’une mesure de confinement car le texte définissant ce fichier ne prévoit un tel enregistrement. https://t.co/scOp8KQ1eh — Nicolas Prigent (@Nico_Prigent) April 9, 2020

A chaque contrôle, son infraction était consignée dans le fichier Adoc, qui contient toutes les contraventions liées au Code de la route. Un fichier détourné de sa fonction première et donc contenant des informations illégales et non validées par la CNIL selon l’avocat. Le parquet a fait appel de la décision du tribunal.