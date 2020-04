Un pilote de jet-ski (illustration). — Pixabay

Un homme, dont l’âge et l’identité n’ont pas été dévoilés, a été interpellé lundi après-midi sur les rives du Rhône à Pierre-Bénite, près de Lyon. L’individu a été arrêté alors qu’il s’apprêtait à faire du jet-ski en pleine période de confinement. Il était en train de mettre son embarcation à l’eau, avec l’aide de deux amis, lorsqu’une brigade nautique l’a repéré, indique Le Progrès.

Le conducteur a été verbalisé… assez lourdement d’autant qu’il ne disposait pas du permis bateau, que son véhicule n’était pas immatriculé et que sa vignette n’était pas à jour. Il n’avait pas non plus réglé la redevance pour son jet-ski, révèle le quotidien régional.

Rappelons qu’en ce moment, la navigation de plaisance est strictement interdite. Les deux collègues ont également écopé d’amendes pour avoir enfreint les mesures de confinement.