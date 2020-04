Lors de l'allocution télévisée du 13 avril 2020, Emmanuel Macron a annoncé le versement d'une aide exceptionnelle aux familles les plus modestes Les étudiants les plus précaires seront aussi aidés. — GUILLAUME SOUVANT/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron s’est une nouvelle fois exprimé face aux Français et aux Françaises, ce lundi soir. Du discours du président de la République, il est ressorti une date : le 11 mai. Le chef de l’Etat a annoncé « un confinement le plus strict jusqu’au 11 mai. Je mesure l’effort que l’on vous demande. » Dans cette allocution, Emmanuel Macron a reconnu que la France n’était « à l’évidence pas assez préparée » à la crise du coronavirus. « Il y a eu des insuffisances comme dans tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique, nous n’avons pas pu distribuer autant de masques que nous l’aurions voulu. […] J’ai vu des ratés, il y a eu trop de lenteurs, de faiblesses dans notre logistique. Nous en tirerons les conséquences. » Avant celles-ci, il y aura « le 11 mai, le début d’une nouvelle étape ». Voici ce qui va changer à cette date.

La France a été le premier pays durement frappé par le coronavirus à esquisser la levée des restrictions et une réouverture des écoles, grâce au ralentissement de l’épidémie constaté en Europe comme à New York. Aux Etats-Unis, « le pire est passé » à New York, a estimé le gouverneur de l’Etat Andrew Cuomo, tandis que le président Donald Trump évoquait « un plateau » de l’épidémie. Certains pays européens parmi les moins touchés, comme l’Autriche, ont déjà déclenché leur plan de sortie de crise mais aucun, parmi les plus endeuillés, comme les Etats-Unis (plus de 23.500 morts), l’Italie (plus de 20.000), l’Espagne (plus de 17.000) ou le Royaume-Uni (plus de 11.000), n’avaient encore osé donner une date précise pour la fin des restrictions les plus draconiennes.

Des tornades ont semé dimanche et lundi matin la désolation dans le sud des Etats-Unis, faisant au moins 32 morts, selon une source officielle et des médias américains. Maisons détruites, arbres arrachés, véhicules renversés… Les tempêtes ont dévasté une zone allant du Texas à la Caroline du Sud. « Il y a au moins 11 morts confirmées et de nombreux dégâts matériels à travers l’Etat », a annoncé lundi l’Agence de gestion des urgences du Mississippi. D’autres morts ont été recensés, notamment neuf en Caroline du Sud, sept en Géorgie, trois dans le Tennessee, un en Arkansas et un en Caroline du Nord, selon les médias américains.