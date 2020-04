Coronavirus EN DIRECT : La France entre dans un nouveau mois de confinement...

7h15 : Le point sur la situation en France

Selon un dernier bilan lundi soir, l’épidémie de coronavirus a fait 14.967 morts en France, soit 574 de plus depuis dimanche. 9.588 personnes sont mortes dans les hôpitaux (335 de plus en 24 heures) et 5.379 dans les maisons de retraite et autres établissements médico-sociaux. Pour le cinquième jour consécutif, le nombre de patients en réanimation a également baissé.