Covid-19 La région a déploré ce dimanche six décès de plus que la veille

Soignants dans un service de réanimation — Mickaël Bosredon/20 Minutes

Le dernier bilan de l'ARS (Agence régionale de santé) d'Occitanie publié ce dimanche à 19 heures, fait état de 4.753 cas positifs au Covid-19​ dans la région, soit 285 de plus que la veille. Quelque 951 personnes sont hospitalisées (26 de plus que la veille).

Avec 291 personnes, le nombre de patients en réanimation diminue très légèrement (-1) tandis que celui des sorties à l’hôpital augmente (1.306 retours à domicile, + 88).

La région déplore 239 décès dans ses établissements hospitaliers, soit 6 de plus que la veille. Si le département de l’Hérault déplore 74 décès (département le plus touché de la région), on ne recense toujours aucun décès en Lozère, un seul dans l’Ariège et deux dans le Lot.