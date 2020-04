EN DIRECT. Coronavirus : Emmanuel Macron s'exprime ce soir... Le festival Solidays annulé

8h52 : Solidays annulé

« Nous avions pensé reporter à septembre, mais il y aurait encore trop d’incertitudes, a détaillé le directeur-fondateur de l’association Solidarité Sida et de Solidays. Nous sommes obligés d’annuler. Plus de 65 % de la billetterie était déjà vendue et nous étions bien partis pour battre le record d’affluence de l’année dernière », a annoncé Luc Barruet, le fondateur du festival qui était prévu par Solidarité Sida du 19 au 21 juin.

Il estime à « un peu plus de 3 millions d’euros » la somme qui va faire défaut à Solidarité Sida, soutien en 2019 de 108 projets d’aide aux malades portés par près de 80 associations partenaires dans 22 pays. Des programmes d’aides qui prenaient tout leur sens alors que l’épidémie de Covid-19 frappe des pays africains « aux systèmes de santé déjà très faibles », comme le souligne Luc Barruet. « Il va falloir se battre et trouver des solutions pour réunir cette somme. On va demander à nos partenaires publics et privés de maintenir leurs subventions et soutiens en dépit de l’annulation ». Plus de détails par ici.