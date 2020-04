Dans un Ehpad parisien (illustration). — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

Une campagne de dépistage sanguin du coronavirus sera lancée mardi dans les Ehpad du Haut-Rhin qui ont enregistré 402 décès depuis le début de l’épidémie, a annoncé dimanche Brigitte Klinkert, présidente de ce département, foyer majeur de contamination au Covid-19. « La campagne de tests sérologiques va démarrer mardi dans une dizaine d’ Ehpad volontaires » et sera éventuellement poursuivie selon les résultats et les « décisions prises au niveau gouvernemental d’ici à la fin de la semaine », a-t-elle indiqué à l’AFP.

Cette campagne de dépistage, qui « répond à une vraie attente », sera réalisée par un laboratoire d’analyses, a précisé Brigitte Klinkert qui tiendra une conférence de presse à ce sujet mardi.

Le Haut-Rhin compte 74 Ehpad avec « environ 6.900 résidents et entre 5.000 et 6.000 personnels soignants », selon Brigitte Klinkert. Depuis le début de l’épidémie, 402 personnes âgées sont mortes dans les Ehpad du département, a rappelé la présidente du conseil départemental.

« Effets indésirables » de l’isolement

Le test sérologique vise à déterminer si un individu a été en contact avec le coronavirus grâce à la présence d’anticorps dans le sang et s’il est a priori immunisé. L’objectif est d'« optimiser la sécurité sanitaire des résidents et du personnel grâce à une carte épidémique des établissements et d’adapter au cas par cas les règles de confinement individuel », a poursuivi Brigitte Klinkert, soulignant les « effets indésirables » de l’isolement des personnes âgées. Cette campagne de dépistage vise aussi à « desserrer la pression psychologique qui pèse sur le personnel », a-t-elle ajouté.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait annoncé lundi une vaste campagne de dépistage des personnels et des résidents dans les maisons de retraite médicalisées et les établissements médicaux sociaux pour freiner la propagation du virus. L’épidémie de coronavirus a fait au total 13.832 morts en France, dont 8.943 à l’hôpital et 4.889 dans les Ehpad, selon un dernier bilan.