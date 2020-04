CORONAVIRUS Le maire de Vias, une commune du littoral proche d’Agde et de Béziers, a dû retirer son arrêté rendant obligatoire le port du masque dans les lieux publics

Une femme portant un masque (illustration) — Serhii Hudak/UKRINFORM/SIPA

A la demande du préfet de l’Hérault, Jacques Witkoski, le maire de Vias a retiré un arrêté municipal illégal. L’édile, Jordan Dartier (DVD), avait rendu obligatoire le port d’un masque pour l’ensemble des personnes se déplaçant dans l’espace public situé sur sa commune de 5.719 habitants, située près de Béziers. Cet arrêté prévoyait la verbalisation en cas de non-respect de cette obligation.

Le 10 avril, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le maire de la ville avait regretté « que de trop nombreuses personnes vont à la plage, vont sur les espaces publics sans être dans des cas de déplacements obligatoires. Il est donc nécessaire, pour lutter contre la propagation » du coronavirus.

Un arrêté pris au lendemain de la déclaration du ministre de l’Intérieur

Il expliquait « être contraint d’obliger, pour les personnes de plus de six ans, de porter un dispositif de protection buccal et nasal. A défaut d’avoir un masque chirurgical ou un masque FFP2, les usagers de l’espace public [pouvaient] porter une protection portée par d’autres procédés, type foulard à châle ».

Moins de 24 heures après sa promulgation, cet arrêté a donc finalement été retiré. L’arrêté a été pris vendredi 10 avril par le maire, avocat de métier. La veille, le ministre de l’Intérieur Castaner a appelé les préfets au retrait des arrêtés municipaux sur les ports de masque obligatoires dans les espaces publics.