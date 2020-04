Alexia, Marie-Jeanne, Anna, Marie Louise, quatre jeunes filles dans le vent. — ZEPPELIN/SIPA

Pas de c-word dans ce papier. Certes, l’actu nationale, mondiale et même sportive ou culturelle est centrée sur « Ce-Virus-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom » (oui, on a copié J.K. Rowling). Et si traiter cette actualité mobilise l’essentiel du temps des journalistes de 20 Minutes, ceux-ci produisent aussi des articles où le c-word n’est pas mentionné. Voici notre sélection du jour.

1. On parle coiffure

Les bigoudènes et leur coiffe menacées de disparition. On a appris, mardi, le décès de Marie-Louise Lopéré. Ça ne vous dira rien pourtant son « Pirates » était devenue culte grâce à la publicité Tipiak. C’était l’une des dernières bigoudènes à porter la coiffe. L’objet ne serait-il pas le secret de jouvence des bigoudènes ?

2. Les mimiques d’un mini-footballeur

Alors que le championnat d’Italie est arrêté, le gardien de la Juventus Wojciech Szczesny joue avec son petit garçon. La réaction du tireur de coups francs après les arrêts de son père ne peut vous laisser insensible (ou alors vous n’avez pas de cœur).

3. La fin du binge-watching ?

Disney+ a été lancé mardi en France et la plateforme diffuse au rythme d’un épisode par semaine ses séries originales comme The Mandalorian. Pourquoi freiner le binge-watching est-elle la bonne idée de Disney+?​

Et en bonus, cette vidéo de la Super Lune rose que l’on a observée cette semaine.

Et pour prolonger ce moment de quiétude, voici Dans ma bagnole​, notre podcast consacré aux chansons qui vous ont marqué dans la voiture familiale, sur la route des vacances ou des week-ends de Pâques.