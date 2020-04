Un bébé flamant rose. — CATERS/SIPA

Car l’actualité, ce n’est pas qu’une pandémie, voici trois infos garanties sans virus.

1 – Le clone de Notre-Dame

Le 15 avril, ce sera le premier triste anniversaire de l'incendie de Notre-Dame. Alors que les travaux sont à l’arrêt, le CNRS vient de dévoiler un double numérique de la cathédrale. On vous en dit plus ici.

2 – Toni sans voix dans « The Voice »

Pascal Obispo n'était pas fan de la chanteuse de 23 ans, candidate de l’équipe d’Amel Bent. Mais ce samedi dans l’épreuve des K.-O., le chanteur de Tomber pour elle a surpris tout le monde, Toni la première.

3 – Un baby-boom en Camargue

L’absence des touristes, ça a du bon. Demandez aux flamants roses du Parc ornithologique de Pont de Gau. Tranquilles les pieds dans l’eau, les oiseaux sont de plus en plus nombreux : 2.500 contre 1.500 habituellement. Mais surtout, on attend un baby-boom car ils peuvent couver sans être dérangés. Pour le carnet rose, c'est ici.

