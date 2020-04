Des comprimés d'hydroxychloroquine. — LAURENT BENHAMOU/SIPA

« La plupart » des médecins participant à un sondage ont-ils vraiment considéré que l’hydroxychloroquine et l’azithromycine sont les médicaments les plus efficaces parmi les molécules disponibles ?

6.200 médecins du monde entier ont été interrogés entre le 25 et 27 mars sur les différentes approches pour traiter le Covid-19.

Ils ont été 37 % à citer l’hydroxychloroquine.

Des médecins ont-ils vraiment considéré l’hydroxychloroquine « comme le meilleur traitement pour le coronavirus » à l’occasion d’une « étude » ? L’affirmation a été lancée le 3 avril par Philippe Herlin, un économiste, sur Twitter. Son affirmation a ensuite été reprise sur Facebook.

Quelques jours plus tard, le 10 avril, l’équipe de Didier Raoult a fait allusion à cette prise de position dans une nouvelle publication portant sur le traitement de 1.061 patients. « Dans un récent sondage, la plupart des médecins dans le monde ont considéré que l’hydroxychloroquine et l’azithromycine [un antibiotique] sont, parmi les molécules disponibles, les deux médicaments les plus efficaces contre le Covid-19 », écrit l’équipe du professeur de l’IHU Méditerranée Infection, qui se bat en faveur de l’administration de ce traitement.

L'abstract et le tableau récapitulatif des données de notre article portant sur le traitement de 1061 patients sont en ligne !

The abstract and the summary table of our paper on the treatment of 1061 patients are online !https://t.co/mTWj6aGpTkhttps://t.co/lNXZK91etI pic.twitter.com/PLdygNolxG — Didier Raoult (@raoult_didier) April 10, 2020

FAKE OFF

Philippe Herlin, comme il l’a précisé dans un second tweet, et l’équipe de Didier Raoult font allusion à un sondage publié par Sermo le 2 avril. Le sondage a été réalisé auprès de 6.200 médecins, de toutes spécialités, issus de 30 pays, y compris la France, l’Espagne, l’Italie et les Etats-Unis.

Les médecins ont été interrogés sur une plateforme en ligne du 25 au 27 mars. Sermo est un site destiné aux médecins, qui produit régulièrement des sondages. Le site a noué des partenariats avec des instituts de sondage et des entreprises pharmaceutiques.

« La plupart » des médecins ont-ils vraiment considéré que l’hydroxychloroquine et l’azithromycine sont les médicaments les plus efficaces parmi les molécules disponibles ? Les questions sur le traitement du Covid-19 n’ont été posées qu’aux médecins qui ont soigné des patients atteints du virus, précise Sermo. 37 % de ces médecins pensent que l’hydroxychloroquine ou la chloroquine sont le traitement le plus efficace, parmi les 15 options qui leur ont été présentées pour le sondage.

Ils sont ensuite 32 % à penser que l’azithromycine est le traitement le plus efficace. Ils sont tout autant (32 %) à penser que ne rien faire est le traitement le plus efficace. Enfin, 31 % recommanderait d’utiliser des antalgiques, tels que le paracétamol, face au Covid-19.

Les antalgiques sont le traitement le plus prescrit (à 56 %) selon ce sondage. L’azithromycine ou des antibiotiques similaires sont cités ensuite. L’hydroxychloroquine arrive en troisième position, à 33 %.

