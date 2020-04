FAKE OFF Soyez forts contre les fausses nouvelles

Vous les avez sans doute vues passer sur le mur Facebook d’un ami ou dans votre boîte mail. Parce que les intox voisinent de plus en plus avec les infos, la rédaction de 20 Minutes vous aide à trier le vrai du faux.

1. L’attestation numérique de déplacement constitue-t-elle un risque pour les données personnelles ?

Des internautes craignent que cette attestation puisse permettre d’accéder aux « données bancaires » ou aux « photos » enregistrées dans le téléphone. Quand l’attestation est générée, les données ne sont pas envoyées sur le serveur du ministère de l'Intérieur, expliquent trois spécialistes à 20 Minutes.

2. Non, un décret du gouvernement ne vient pas de « légaliser l’euthanasie »

Les critiques fusent contre un décret accusé de « légaliser l’euthanasie » en permettant aux médecins de prescrire du Rivotril à certains patients atteints du Covid-19. Loin d’autoriser l’euthanasie de ces patients, le décret prévoit en réalité d’apaiser les souffrances de ceux qui ne feront pas l’objet d’une réanimation après décision collégiale.

3. Des surblouses friables comme du papier distribuées aux soignants de l’AP-HM ?

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, des infirmières marseillaises qui travaillent à la lutte contre le coronavirus à l’AP-HM déplorent avoir des blouses défectueuses qui se déchirent au moindre mouvement.

4. Non, cette carte ne montre pas le calendrier du déconfinement en France

Une carte très relayée sur les réseaux sociaux prétend montrer les dates du déconfinement par zone géographique, mais elle est fausse.

5. Après la polémique, le groupe chargé de la morgue de Rungis annonce prendre les frais à sa charge

Depuis début avril, une morgue a été installée dans un hall du marché de Rungis. Sa gestion a été déléguée à un opérateur funéraire privé. Un début de polémique sur les tarifs pratiqués a contraint le ministre de l’Intérieur à demander un contrôle.

6. La Poste a-t-elle caché plus de 24 millions de masques en pleine épidémie ?

Si un document consulté par 20 Minutes fait bien état d’un stock de plus de 24 millions à fin janvier, La Poste affirme ne pas avoir caché cette information à ses salariés et avoir entamé la distribution du stock dès le mois de mars.

7. Comment bien lire une étude scientifique ?

Il est parfois difficile de faire le tri dans le flux d’études publiées par les scientifiques et reprises dans les médias. 20 Minutes a demandé à un chercheur quelques conseils pour s'y retrouver.

8. Non, ce journal télévisé italien de 2015 ne prouve pas que le Covid-19 a été créé en laboratoire

Une émission italienne avait consacré en 2015 un reportage à une expérience menée dans un laboratoire. Les expérimentations portaient sur un virus différent du Covid-19.

9. Non, la 5G ne favorise pas l’épidémie de coronavirus

Certains accusent les radiations électromagnétiques d’être à l’origine de la pandémie et partagent cette inquiétude sur les réseaux sociaux. Les spécialistes démentent.

10. Attention aux prétendues « prévisions » de déconfinement du Boston Consulting Group

Un document partagé sur les réseaux sociaux évoque les mois de juin et juillet comme potentielles dates de déconfinement en France. Mais le groupe de conseil dont il émane souligne qu’il n’a pas valeur de « prévisions ».

11. Attention aux clichés de ces foules de joggeurs qui ne datent pas de jeudi

Depuis les heures de restriction de footing mises en place dans la capitale, des photos de très nombreux Parisiens en train de courir en groupe font croire au non-respect de la distanciation sociale.

Le fact-checking, c’est aussi en audio ! Retrouvez notre podcast dédié aux fausses infos qui circulent sur la pandémie de Covid-19.

13. Ces tweets humoristiques d’autoroutes prises d’assaut font-ils écho à un réel relâchement ?

Des utilisateurs de Twitter ont publié des images d’embouteillages monstres pour ironiser sur le non-respect des mesures de confinement au début des vacances scolaires.

14. C’est quoi le problème avec la chloroquine ? On vous l’explique dans « Oh My Fake »

Retrouvez les explications dans notre format vidéo « Oh My Fake ».

Bonus : Un fact-checking de nos confrères

Nos confrères québecois de l’Agence science presse reviennent sur une vidéo qui compare à tort le Covid-19 à la grippe.

