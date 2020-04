SOUTIEN Les populations confinées s'expriment de plus en plus par des messages de soutien aux personnels soignants, mais aussi de sensibilation

Confinement : Les messages affichés aux fenêtres et aux balcons se multiplient — 20 Minutes

Organisé afin de lutter contre la crise du coronavirus, le confinement général fait se multiplier les messages affichés aux fenêtres et aux balcons, en France, en Angleterre et aux Etats-Unis.

Majoritairement des remerciements et des soutiens aux personnels soignants, ces messages peuvent aussi transmettre une volonté de sensibiliser aux gestes barrières. Certains sont plus personnalisés, d’autres demandent plus de moyens pour les services hospitaliers, ou nous incitent simplement à rester chez nous.

Humour et poésie

L’humour et la poésie font parfois leur apparition dans les slogans. En Angleterre, les jardiniers se montrent inventifs avec la taille du gazon. Aux Etats-Unis, les enseignes des théâtres fermés diffusent maintenant des messages de sensibilisation. 20 Minutes fait un petit tour des fenêtres, balcons et autres vitrines de notre monde confiné.

Soyez créatif et restez à la maison ! Qui sait, un photographe passera peut-être près de chez vous…