« Oh My Fake » : C’est quoi le problème avec la chloroquine ? — 20 Minutes - OMF

Une épidémie mondiale, des systèmes sanitaires et des gouvernements débordés, et un remède « miracle »… que l’on cache à la population. Cette semaine dans OMF Oh My Fake, Clémence se penche sur la façon dont ont émergé les théories du complot autour de la chloroquine, ou plutôt de son dérivé, l’hydroxychloroquine.

Vous avez certainement vu passer ce message sur les réseaux sociaux : la chloroquine, que certains envisagent comme traitement contre le Covid-19, a « bizarrement » rejoint, le 13 janvier dernier, la liste des médicaments accessibles uniquement sur ordonnance, ce qui n’était pas le cas jusqu’à cette date. Nous empêcherait-on de nous soigner ? Ou serait-ce un coup des lobbys pharmaceutiques, qui produisent d’autres molécules concurrentes, et veulent s’enrichir sur le dos des malades ?

OMF Oh My Fake, que vous pouvez retrouver tous les mercredis sur Snapchat Discover, c’est le programme de 20 Minutes qui vous rend fort contre les « fake news​ ». Ici, il ne s’agit pas de répondre à la question « C’est vrai ou c’est faux ? » mais à « Pourquoi on y a cru ? », en analysant les mécanismes qui rendent les « fake news​ » attractives au point que même des esprits aguerris – comme les vôtres ! – peuvent y succomber.

