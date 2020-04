Au service réanimation du CHU Pellegrin, à Bordeaux. — NICOLAS TUCAT / AFP

L’épidémie de Covid-19 poursuit sa progression dans en Nouvelle-Aquitaine avec 141 nouveaux cas confirmés recensés par Santé publique France ce jeudi, ce qui porte le total à 2.804 cas confirmés dans la région depuis le début de l’épidémie. Dans ce dernier bilan communiqué ce jeudi soir, l’Agence régionale de santé rappelle que « ces chiffres ne comprennent pas toutes les personnes non testées Covid-19 identifiées par la médecine de ville ». Par ailleurs, les chiffres des départements comprennent « des cas n’ayant pas été encore géolocalisés et attribués au département du laboratoire qui a réalisé le test ».

Dans le détail, 792 personnes sont actuellement hospitalisées, soit cinq de moins par rapport à la veille, et 241 autres sont actuellement en réanimation ou en soins intensifs (soit une de moins par rapport à la veille). De plus, 789 personnes sont sorties guéries de l’hôpital depuis le début de l’épidémie, soit 50 de plus par rapport à la veille. Depuis le début de l’épidémie, on déplore 173 décès en Nouvelle-Aquitaine parmi les personnes hospitalisées, soit huit décès supplémentaires par rapport à ce mercredi.

Côté Ehpad, 140 établissements, soit trois de plus que mercredi, sur les 898 que compte la Nouvelle-Aquitaine (soit 15,5 %) ont déclaré un ou plusieurs cas possibles ou confirmés de Covid-19 parmi des résidents ou le personnel. Parmi ces signalements, 626 résidents ont été comptabilisés confirmés ou cas possibles (suspects présentant des symptômes) Covid-19, soit dix de plus que mercredi. Parmi ces cas possibles ou confirmés, 34 sont décédés au sein des établissements et 21 sont décédés à l’hôpital, selon les chiffres transmis par les Ehpad depuis le 1er mars.