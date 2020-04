Les drapeaux des pays européens, le 5 février 2020 à Strasbourg. — Mandoga Media/Sipa USA/SIPA

Bruno Le Maire et ses collègues ministres des Finances de l'Union européenne doivent avoir le sourire. Ce jeudi, ils sont parvenus à un accord sur une réponse économique commune face au coronavirus. Un terrain d’entente a été trouvé avec les Pays-Bas qui bloquaient les discussions depuis mardi. « La réunion s’est achevée sous les applaudissements des ministres », a annoncé sur Twitter le porte-parole du président de l’Eurogroupe. Le ministre français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a lui salué un « excellent accord » incluant « 500 milliards d’euros disponibles immédiatement » et « un fonds de relance à venir ».

Excellent accord entre ministres des Finances européens sur la réponse économique au #Coronavirus : 500 milliards d’euros disponibles immédiatement. Un fonds de relance à venir. L’Europe décide et se montre à la hauteur de la gravité de la crise. — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 9, 2020

La Réserve fédérale américaine (Fed) a déployé l’artillerie lourde pour sauver la première économie mondiale de la crise économique consécutive au Covid-19. Au total, l’institution va octroyer 2.300 milliards de dollars de nouveaux prêts, destinés particulièrement aux entreprises et aux collectivités locales frappées par la pandémie. Les marchés boursiers ont ainsi pu trouver un nouvel élan jeudi. Toutefois Il en faudra sûrement plus pour que les investisseurs regardent l’avenir sereinement. Le Fonds monétaire international estime en effet que le coronavirus pourrait avoir au niveau mondial « les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression » de 1929.

La catastrophe sanitaire en Italie profite à la mafia. Selon le journaliste expert des organisations criminelles Roberto Saviano, la mafia distribuent des produits alimentaires et contribuent à l’octroi de prêts gratuits aux plus démunis pour s’en attirer les bonnes grâces. Les groupes mafieux cherchent aussi à s’approprier des affaires en difficulté, l’Italie espérant recevoir des financements européens pour faire face à la crise économique. « Si l’Europe n’intervient pas bientôt, la multiplication de l’argent mafieux qui se trouve déjà en Allemagne, en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique sera incontrôlée », a ajouté l’auteur du livre Gomorra sur la Camorra, la mafia napolitaine.