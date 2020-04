Coronavirus EN DIRECT : Pour le moment pas de coronabonds mais un fonds de relance pour l'UE...

8 h 52 : « Le président français alimente-t-il le battage médiatique autour d’un traitement anti-coronavirus non prouvé ? »

Chez la revue scientifique américaine renommée, Science, on est, disons, dubitatifs sur la visite de Macron chez Raoult, hier, à Marseille.

La revue scientifique américaine Science commente la recontre entre Emmanuel Macron et Didier Raoult: "Is France’s president fueling the hype over an unproven coronavirus treatment? https://t.co/xm2CVWHTMk