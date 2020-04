Une maraude du Secours catholique à Toulouse pour les personnes les plus précaires notamment les SDF, le 3 avril 2020. — FRED SCHEIBER/SIPA

Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme ou Médecins sans Frontières et 89 autres associations ou ONG ont saisi ce jeudi sept rapporteurs spéciaux des Nations unies pour que le gouvernement français « inclue » mieux les plus démunis dans la gestion du coronavirus. Parmi les rapporteurs de l’ONU saisis, on trouve ceux en charge des questions de pauvreté et des migrants.

« Cette saisine fait état de ce que les personnes vivant à la rue, dans des squats ou des bidonvilles ne bénéficient pas pleinement des mesures de prévention du Covid-19​ », expliquent les 92 associations, ONG et collectifs signataires, dont Amnesty International, la Ligue des droits de l’homme ou Médecins sans Frontières.

En interpellant également les rapporteurs spéciaux chargés de la santé, du logement ou de l’accès à la nourriture et à l’eau, les organisations font part de la « situation préoccupante » sur ces thèmes dans plusieurs villes de France « en raison de la pandémie ».

Pas de demande d’asile possible, donc pas d’accès à une protection

Si ces rapporteurs n’ont pas de pouvoir coercitif, il s’agit pour ces organisations d'« alerter », pour que ces « personnes neutres se positionnent sur ce qui se passe en France et demandent au gouvernement de mieux inclure toutes les populations » dans les mesures mises en place pour lutter contre le coronavirus, comme le confinement, explique à l’AFP Sophie Pouget, présidente de l’association Committe for Refugee Relief, à l’initiative de cet appel.

Outre les questions primaires de santé et d’alimentation, les organisations soulignent également « le fait que les personnes en situation de demande d’asile sont aujourd’hui dans l’impossibilité concrète de déposer leur demande, et donc d’accéder à une quelconque protection ».