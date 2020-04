Un « forfait de 6 jours » à 159 euros pour la conservation du cercueil, « une heure maximum » pour les familles dans un espace de recueillement pour 55 euros… Christophe Castaner a demandé, ce jeudi, un « contrôle » des tarifications demandées par la morgue installée dans un hall du marché de Rungis aux familles endeuillées.

« Il me semble anormal que les contraintes liées à la situation de confinement et à des mortalités massives soient imputées financièrement aux familles », a déclaré le ministre de l’Intérieure, ce jeudi, devant la mission d’information de l’Assemblée nationale sur l’épidémie de Covid-19. Soulignant que « la morgue de Rungis [était] gérée par un opérateur privé », il a expliqué qu’en découvrant « les tarifs » pratiqués par celui-ci, il avait « demandé un contrôle ».

Un hall du marché de gros de Rungis, dans le Val-de-Marne, a été réquisitionné début avril par le préfet de police pour recevoir les cercueils des victimes du coronavirus. Sa gestion a été déléguée à un opérateur funéraire, OGF.

« Le passage du cercueil à Rungis est payant pour les familles. Et ça, ce n’est pas acceptable », a déclaré mercredi soir sur BFM Sandrine Thiefine, présidente des pompes funèbres de France, déclenchant la polémique.

Plusieurs politiques se sont indignés sur les réseaux sociaux :

Le nouveau monde d'aujourd'hui c'est donc ça : on meurt tout seul sans une main amie et la famille paie le frigo pour récupérer ses morts ? Ça suffit ! On peut confiner nos corps mais pas notre humanité !

L'indignité absolue et sans limites, faire payer la conservation d'un corps en plus d'une mort dans une solitude complète et d'obsèques à minima.



Jusqu'ou ira l'inhumanité ? Cette crise révèle parfois et malheureusement le pire#Coronavirus #Covid19 https://t.co/haWlHpSGm4