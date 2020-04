Une postière en période de confinement. (illustration) — FRANCOIS LO PRESTI / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

La France se prépare à une prolongation du confinement qui entre ce jeudi dans son 24e jour, alors que le bilan humain de l’épidémie de coronavirus continue de s’aggraver avec près de 11.000 morts et précipite l’économie dans une récession historique. Déjà prolongé une fois jusqu’au 15 avril, le confinement va se poursuivre au-delà de cette date, a prévenu l’Elysée mercredi soir, sans préciser la durée du nouvel allongement. Ce sera l’un des sujets d’une allocution d’Emmanuel Macron lundi soir aux Français, pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l’épidémie durant les prochaines semaines, selon la présidence de la République.

Quelque 300 Européens, dont plus de la moitié Français, sont restés bloqués mercredi à Guayaquil, épicentre de la pandémie de coronavirus en Equateur et ville la plus affectée d’Amérique latine, à la suite d’une avarie de leur avion, selon des sources concordantes. L’appareil de la compagnie espagnole Air Europa à destination de Paris « a apparemment eu une avarie et il a été décidé de débarquer les passagers. Ils vont être hébergés ici » à Guayaquil (sud-ouest), a déclaré à l’AFP la porte-parole de l’aéroport, Daniela Arosemena. L’ambassadeur de France à Quito, Jean-Baptiste Chauvin, a indiqué que le problème « a été détecté à terre » et que l’avion transportait environ 300 Européens, parmi lesquels environ 170 Français, outre des Espagnols, des Allemands, des Italiens et une dizaine d’autres nationalités.

Le sénateur indépendant Bernie Sanders a annoncé ce mercredi qu’il abandonnait la course à la Maison-Blanche. Il offre ainsi la victoire de la primaire démocrate à Joe Biden qui affrontera Donald Trump lors de la présidentielle américaine de novembre. Bernie Sanders, 78 ans, a promis qu’ils travailleraient ensemble. « Aujourd’hui, je félicite Joe Biden, un homme très respectable, avec qui je vais travailler pour faire avancer nos idées progressistes », a déclaré le sénateur indépendant lors d’un discours retransmis en ligne, depuis sa maison de Burlington, dans le Vermont.