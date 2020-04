La France se prépare à une prolongation du confinement qui entre jeudi dans son 24e jour, alors que le bilan humain de l’épidémie de coronavirus continue de s’aggraver avec près de 11.000 morts et précipite l’économie dans une récession historique.

Déjà prolongé une fois jusqu’au 15 avril, le confinement va se poursuivre au-delà de cette date, a prévenu l’Elysée mercredi soir, sans préciser la durée du nouvel allongement. Ce sera l’un des sujets d’une allocution d’Emmanuel Macron lundi soir aux Français, pour présenter ses décisions concernant la lutte contre l’épidémie durant les prochaines semaines, selon la présidence de la République.

541 décès supplémentaires en vingt-quatre heures

Cette annonce est intervenue le jour où de nouvelles restrictions de déplacements sont entrées en vigueur à Paris et dans cinq autres départements franciliens. Des restrictions semblables vont également s’appliquer dès le week-end pascal en Alsace, l’une des régions les plus touchées par l’épidémie. Les vacances scolaires de printemps y débutent jeudi soir, pour deux semaines. « Sauvez des vies, évitez des drames humains, restez s’il vous plaît chez vous ! », a encore répété mercredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon.

La France a enregistré mercredi un nouveau très lourd bilan quotidien dans les hôpitaux, avec 541 décès supplémentaires en vingt-quatre heures, soit un total de 7.632 depuis début mars. S’y ajoutent 3.237 morts déjà recensés dans les Ehpad et établissements médico-sociaux (qui n’ont pu mettre à jour leurs statistiques mercredi en raison d’un « problème technique »), soit un total de 10.869 décès. Dans les hôpitaux, 7.148 patients gravement atteints sont en réanimation, « un record absolu en France », signe que l’épidémie « est toujours très active ». « C’est une situation exceptionnelle qui s’inscrit durablement dans le temps », a relevé Jérôme Salomon.

Récession historique

Emmanuel Macron devrait également aborder lundi la situation économique et sociale. L’épidémie, qui a mis à l’arrêt une bonne partie des activités du pays, a déjà précipité la France dans une récession historique. La Banque de France a en effet estimé mercredi que le Produit intérieur brut (PIB) s’était effondré de 6 % durant la période de janvier à mars, soit la pire performance trimestrielle depuis 1945. « L’impact sera considérable, il est encore beaucoup trop tôt pour l’apprécier » totalement, a mis en garde le Premier ministre Edouard Philippe devant le Sénat mercredi.

Face à cette crise sans précédent, l’Etat se tient prêt à renflouer le capital d’Air France et de Renault, a indiqué pour sa part le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire, alors que la Bourse de Paris a fini la journée à l’équilibre, après deux journées de forte hausse.

Sur le front de la recherche, les essais cliniques se poursuivent. Pour l’essai Discovery, qui porte sur quatre traitements possibles, les premières tendances ne sont pas attendues avant fin avril, selon ses promoteurs. « C’est une maladie qui est beaucoup plus compliquée qu’on ne le croyait, qui touche des organes, le système nerveux, la coagulation, le cœur », a décrit Gilles Pialoux, chef de service de l’unité des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Tenon, sur BFMTV et RMC.

20 Minutes avec AFP