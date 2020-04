Illustration d'une moto de police à Rennes. — C. Allain / 20 Minutes

Quatre verbalisations. Et un cinquième contrôle qui lui sera fatal. Lundi, un homme âgé d’une vingtaine d’années a été contrôlé par les policiers de Saint-Brieuc (Côtes d’Armor) alors qu’il marchait en ville. Il ne disposait pas de l’attestation de déplacement, pourtant obligatoire en cette période de confinement liée à l’épidémie de coronavirus. L’homme a été condamné à une peine de prison, rapporte Le Télégramme.

Avant ce contrôle, l’homme avait déjà été verbalisé à quatre reprises par les forces de l’ordre. Il était même convoqué devant la justice le 17 avril mais avait été remis en liberté, précise le quotidien. Il n’a pas eu cette chance. Jugé en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité « déferrement » (CRPC), l’homme a été condamné à une peine de deux mois de prison et a été incarcéré à l’issue de l’audience.

Le montant de l’amende pour non-respect du confinement est de 135 euros. Ce montant est majoré à 200 euros en cas de récidive. La loi prévoit que si plus de trois violations sont enregistrées dans les 30 jours, le délit est punissable de six mois d’emprisonnement et de 3.750 euros.