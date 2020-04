Des policiers contrôlent l'attestation de déplacement d'une cycliste, à Nantes. — S.Salom-Gomis/Sipa

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les Français sont plus que jamais appelés à respecter le confinement avec l’entrée en vigueur mercredi de nouvelles restrictions, alors que le bilan humain de l’épidémie de coronavirus ne cesse de se propager, dépassant les 10.000 morts dans le pays. Autorités et soignants craignent un relâchement avec le retour des beaux jours en pleines vacances de Pâques (en zone C pour le moment, Ile-de-France et Occitanie), comme l’ont montré de nombreuses images de promeneurs dans différentes parties du pays. Par conséquent, le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, a autorisé les préfets, en lien avec les maires, à durcir les mesures en cas de relâchement du confinement général, instauré jusqu’au 15 avril.

Deux mois après s’être confinée, Wuhan, point de départ de la pandémie de coronavirus, semble reprendre son souffle doucement. Le 23 janvier, après l’apparition du virus et la multiplication du nombre de cas, les autorités chinoises avaient décidé de placer cette ville de 11 millions d’habitants, située au centre de la Chine, sous une « bulle » d’isolement. Les transports ferroviaires et aériens ont d’abord été suspendus, avant une interdiction aux habitants de l’agglomération de sortir de chez eux et de quitter la ville.

Dans plusieurs régions des Etats-Unis, le Covid-19 tue de façon disproportionnée les Noirs, selon de multiples responsables qui réclament la publication de statistiques nationales afin de comprendre l’ampleur du phénomène. Pour l’instant, les statistiques sont publiées de manière disparate, selon les Etats et les villes, et ne permettent pas de comprendre si une inégalité spécifique au Covid-19 est à l’œuvre, ou si la disproportion ne fait que refléter les inégalités socio-économiques et d’accès aux soins qui affectent les Noirs historiquement dans ce pays.