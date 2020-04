DATA Deux Rennais et deux Nantais ont lancé le site Covinfo qui compile toutes les données sur le virus en France et dans le monde

Le site Covinfo met à jour régulièrement le nombre de personnes infectées et de décès liés au coronavirus en France et à l'étranger. — Capture d'écran du site covinfo.fr

Le site Covinfo permet de suivre la progression du coronavirus en France et à l’étranger grâce à des infographies claires et détaillées.

Ce sont deux développeurs rennais, aidés par deux amis nantais, qui sont à l’origine du projet.

Pour connaître les derniers chiffres sur l’épidémie de coronavirus, il y a bien sûr les données fournies par Santé Publique France et le point presse quotidien du directeur général de la Santé Jérôme Salomon. Mais dans cette litanie de chiffres et de statistiques alarmistes, il n’est pas toujours simple de suivre et de comprendre l’évolution de la propagation du Covid-19 sur le territoire national. Pour aider les citoyens à mieux cerner la situation et pallier « un défaut de communication » à leurs yeux, deux développeurs rennais, aidés par deux amis nantais, ont lancé il y a quelques jours l’application Covinfo.

L’outil permet d’un simple clic d’observer la courbe d’évolution du coronavirus en France et de zoomer région par région. Le nombre de cas détectés, de personnes hospitalisées et de décès dans les hôpitaux et dans les Ehpad y est mis à jour régulièrement et divers graphiques permettent de suivre l’évolution de la pandémie depuis le 18 mars. Un classement mondial des pays les plus touchés par le virus est également disponible ainsi que des données pays par pays.

Des flux de données passées à la moulinette

C’est en voyant l’épidémie progresser à une vitesse folle en Chine que Grégory Darche et son frère Antoine ont commencé à s’intéresser au Covid-19. « On passait nos journées sur YouTube à regarder en direct la construction de l’hôpital militaire », indique Grégory. Quand les premiers cas ont été confirmés en France, les deux frères se sont alors mis à chercher des chiffres et des données sur Internet. « On ne trouvait quasiment rien pour la France, il a fallu attendre que l’Italie soit touchée pour que les chiffres commencent à sortir », poursuit-il. Les deux frères ont alors mis à profit leurs compétences informatiques pour développer en une semaine un site compilant toutes les données chiffrées sur le virus afin de les rendre compréhensibles par le plus grand nombre.

Pour mener à bien ce travail de titan, les quatre amis ont compilé divers flux de données issues des autorités régionales de santé ou de l’université américaine Johns Hopkins qui fait référence en la matière. La magie de la data a ensuite fait le reste pour aboutir à des données statistiques claires et détaillées. « On espère bien devenir et rester le site de référence sur le coronavirus en France », souligne Grégory Darche, qui voit son site comme « un outil au service du public ».