EPIDEMIE Les hospitalisations de patients atteints du Covid-19, admis en réanimation et en soins intensifs, tendent à se stabiliser dans la région selon le dernier bilan effectué lundi soir par l’ARS

En mars 2020, au Samu de Lyon pendant l'épidémie de coronavirus. — J. Pachoud / AFP

Des signes encourageants qui restent à confirmer. En Auvergne Rhône-Alpes, 783 patients, atteints du Covid-19, étaient admis en réanimation et en soins intensifs lundi. Soit quatre personnes de plus que dimanche. « Une tendance à la stabilisation apparaît et sera à confirmer dans les prochains jours », note l’Agence régionale de santé.

Depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires observaient une nette hausse des cas hospitalisés en réanimation, le nombre de malades accueillis dans ces services en détresse respiratoire aiguë étant passé de 597 à près de 800 en une semaine sur toute la région.

Davantage de sorties de l’hôpital

Actuellement, 3.030 personnes (+4 par rapport à dimanche) sont hospitalisées en Auvergne Rhône-Alpes, tous services confondus. Un cumul de 555 décès est à déplorer dans les établissements hospitaliers depuis le début de l’épidémie (hors cas enregistrés en Ehpad), soit 47 patients supplémentaires morts du Covid-19 entre dimanche et lundi. Des données qui, là encore, tendent à se stabiliser ces derniers jours. Enfin, signe encourageant également dans cette lutte contre le coronavirus, 1.866 patients au total sont retournés à domicile au total (+110 par rapport à dimanche), ajoute l’ARS.