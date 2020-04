FAKE OFF Une carte très relayée sur les réseaux sociaux prétend montrer les dates du déconfinement par zone géographique, mais elle est fausse

La fausse carte du calendrier de déconfinement. — Capture d'écran/Facebook

La levée du confinement est-elle pour bientôt ?

C’est ce que laisse espérer une carte de France du « déconfinement » indiquant les prétendues dates de levée des restrictions par zone géographique.

Mais ce document est un faux : aucune date de levée du confinement n’a encore été annoncée, celui-ci étant vraisemblablement amené à se poursuivre au-delà du 15 avril.

Quand le confinement contre le coronavirus sera-t-il levé ? Si aucune date n’a encore été annoncée par le gouvernement et que les restrictions en vigueur doivent donc encore durer – au moins – jusqu’au 15 avril, certains internautes relayent avec enthousiasme, depuis ce lundi, une carte de France censée montrer le calendrier de « déconfinement » par zones territoriales.

« D’après mes infos, déconfinement en 3 étapes ! Zone 1 à compter du 4 mai, concerne tout le littoral Atlantique et la Méditerranée… Zone 2 à compter du 11 mai, concerne Hauts de France, Bourgogne Franche-Comté, Auvergne Rhone Alpes et Centre Val de Loire. Zone 3 à compter du 18 mai, Ile de France, Grand Est et Corse », explique ainsi un post Facebook diffusant cette carte.

Celle-ci est porteuse, dans certaines versions, des logos des ministères de l’Intérieur, de la Santé et de la Défense. Mais il s’agit d’un faux document.

La carte a notamment été démentie par la préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord dès ce lundi soir : « Une fausse carte de France indiquant des "prévisions de déconfinement" par région circule actuellement. Elle contient les logos de plusieurs services de l’État. Il s’agit d’un faux. »

#FakeNews Une fausse carte de France indiquant des "prévisions de déconfinement" par région circule actuellement. Elle contient les logos de plusieurs services de l’État. Il s'agit d'un faux.

❌ Merci de ne pas la relayer !

👉Suivez les comptes officiels.#desinfox pic.twitter.com/dUkUK4XHnv — Préfet de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) April 6, 2020

La carte et les dates y figurant ont également été démenties par la Direction générale de la Santé auprès de nos confrères de CheckNews.

Ce faux document avait en outre été évoqué par Cyril Hanouna en direct à la télévision hier soir, l’animateur ayant mentionné la date du 4 mai pour le déconfinement de la « zone 1 » tout en précisant qu’il ignorait si cette information reçue par SMS était fiable.

Chapeau surtout pour avoir coupé le passage où Hanouna révèle sa source : "un sms".



"Je sais pas si c'est une bonne info mais c'est une info qui tourne".



Dingue. pic.twitter.com/qwdyOnmIzk — Bastien 🏡 (@azerty774) April 6, 2020

Un travail en cours « sur la faisabilité d’un déconfinement régionalisé »

Ces fausses informations sont diffusées alors que certains s’inquiètent d'un relâchement du respect des consignes en vigueur, en cette période de vacances scolaire. La seule certitude sur le déconfinement, à ce stade, est que le gouvernement envisage une sortie de ces restrictions par étapes, en procédant région par région.

« Il est probable que nous ne nous acheminons pas vers un déconfinement général et absolu en une fois, partout et pour tout le monde », avait ainsi prévenu Edouard Philippe début avril, en précisant avoir demandé « à plusieurs équipes de travailler sur cette question en étudiant l’opportunité, la faisabilité d’un déconfinement qui serait régionalisé, qui serait sujet à une politique de tests, en fonction, qui sait, de classes d’âge ».