Boris Johnson testé positif au coronavirus — Beretta/Sims/REX/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Son état de santé s’est détérioré. Lundi, au lendemain de son hospitalisation, Boris Johnson, contaminé par le coronavirus, a été transféré en soins intensifs. Après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19 le 27 mars, le Premier ministre britannique – seul chef d’Etat ou de gouvernement d’une grande puissance à avoir été contaminé – avait été hospitalisé dimanche soir pour subir des examens, selon ses services, en raison de la persistance de symptômes de la maladie, notamment la fièvre.

La France est entrée mardi dans sa quatrième semaine de confinement pour lutter contre le coronavirus, mais elle est loin d’être encore au bout de ses peines, avec près de 9.000 morts et en dépit de quelques lueurs d’espoir. Après tant de jours d’un confinement inédit sur tout le territoire national, pas question de relâcher les efforts faits jusqu’à présent pour lutter contre l’épidémie, a prévenu lundi soir le gouvernement. Avec les beaux jours qui reviennent et les vacances de Pâques qui ont débuté dans la zone C (Ile-de-France et Occitanie), le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a demandé aux préfets « d’examiner au cas par cas » et en lien avec les maires la « nécessité de durcir les mesures », « là où des signes de laisser-aller se feraient jour ».

La fin d’une longue attente ! Après un report de son arrivée à la demande du gouvernement afin de ne pas engorger les réseaux, Disney+ débarque enfin sur nos écrans ce mardi avec plus de 500 films et plus de 300 séries, dont les 30 premières saisons des Simpson. De quoi binge-watcher jusqu’à l’écœurement en plein confinement ? Assez paradoxalement, non. Comme Apple TV+, Disney+ mise, pour ses séries originales sur une diffusion au rythme d’un épisode par semaine. Ce sera le cas chaque vendredi à 9h pour The Mandalorian la première série live de l’univers « Star Wars », supervisée par Jon Favreau, aux manettes d’Iron Man et du Roi Lion. Pourquoi freiner le binge-watching est la bonne idée du mastodonte, surtout en période de confinement ?