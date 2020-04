La pratique de la pêche est interdite sur tout le territoire français durant la période de confinement. (illustration) — Sebastien Bozon AFP

Face aux largesses prises par les pêcheurs en période de confinement, le préfet du Vaucluse obligé de prendre un arrêté. Bertrand Gaume, le préfet du Vaucluse a décidé de prendre un arrêté interdisant la pratique de la pêche dans tout le département, en cette période de confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19.

La législation « difficile à comprendre »

« En raison de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement prises par le gouvernement, l’exercice de la pêche de loisir n’est plus possible. Y compris la pêche dite "sportive", à la truite par exemple. Cette activité ne peut être considérée comme une activité physique individuelle », rappelle-t-il.

Pourtant, « plusieurs pêcheurs ont continué à pratiquer leur loisir en contournant cette interdiction, arguant que la législation était difficile à comprendre », a-t-il constaté. « Afin de lever toute ambiguïté, et de garantir une lutte efficace contre la pandémie que nous connaissons, le Préfet de Vaucluse a choisi de formaliser cette interdiction momentanée en prenant un arrêté de suspension de la pêche de loisir en Vaucluse », annonce par communiqué la préfecture. La pratique de la pêche est interdite sur tout le territoire français durant la période de confinement.