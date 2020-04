CONFINEMENT A Paris et à Londres, certains citadains ont profité du week-end ensoleillé

« Le relâchement, c’est l’allié du Covid », a rappelé le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner au journal télévisé de France 2 dimanche soir, soulignant qu’il n’y a pas « eu de grand mouvement » de population concernant le début des vacances scolaires. De l’autre côté de la Manche, la reine Elisabeth II a encouragé les Britanniques à faire front avec « détermination » contre la pandémie meurtrière de coronavirus, assurant qu’ils finiraient par vaincre.

Dans les deux capitales, à Paris et à Londres, des petits signes de relâchement ont été constatés dans le respect du confinement, durant le week-end dernier. Quelques joggers de plus sur les bords de Seine, un peu plus de promeneurs dans les rues, certains Parisiens ont été attirés à l’extérieur par le beau soleil printanier. A Londres, les citadins ont investi les parcs de la ville. En France, 1.400.000 contrôles ont été effectués par les forces de l’ordre depuis vendredi, a indiqué le ministre de l’Intérieur dimanche soir.