Avec une « immense tristesse », la ville de Saint-Louis, dans le Haut-Rhin, a annoncé le décès, ce lundi, de son maire, Jean-Marie Zoellé, à l'âge de 75 ans. Hospitalisé en raison d’une insuffisance respiratoire liée au Covid-19, l’élu avait été transféré le 28 mars de l’hôpital de Mulhouse à celui de St. Petrus, à Bonn, en Allemagne.

« Nous perdons un élu plein d’humanité, à l’écoute de ses concitoyens, a réagi la présidente (DVD) du conseil départemental du Haut-Rhin, Brigitte Klinkert. Il menait de grands projets d’avenir pour sa ville, comme le nouveau Pôle administratif à proximité de la mairie ou encore le quartier Euro3lys à côté de l’EuroAirport. »

C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que je viens d’apprendre le décès de Jean-Marie Zoellé à Bonn des suites du Covid 19. J’adresse à son épouse Chantal, à ses deux enfants Marc et Carole et à ses petits-enfants toutes mes condoléances. 👉🏻 https://t.co/Twf4JAAPFt pic.twitter.com/IxqeE573w0