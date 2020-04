47% des jeunes de 18 à 30 ans trouvent leur moral dégradé après 3 semaines de confinement, selon un sondage OpinionWay pour 20 Minutes #MoiJeune — Free-Photo/Pixabay

Trois semaines que la France est confinée et les jeunes le vivent plutôt mal. Près d’un sur deux (47 % *) estime que son moral s’est dégradé lors de la semaine passée, selon un sondage OpinionWay pour 20 Minutes #MoiJeune. « On s’attendait à une baisse, mais pas de cette ampleur, réagit Eléonore Quarré, directrice d’opinion chez OpinionWay. Cela peut en partie s’expliquer par le fait que les jeunes conjuguent la double peine des faibles revenus et des petits logements. » Ce n’est en tout cas pas le Covid-19 qui leur fait peur, puisque sur une échelle de 1 à 10, la note moyenne d’inquiétude pour leur propre santé est de 3,6, contre 6,9 pour la santé de leurs proches.

Le confinement, la crise sanitaire et économique sont-ils pour autant une fatalité ? Non. « Les jeunes voient en cette période une opportunité de transformation, analyse Eléonore Quarré. Ils veulent prendre leur vie en main, moins subir. » Ils ont en effet 54 % à vouloir changer quelque chose dans leur vie après la crise. Et si on leur demande de regarder à une échelle plus large, 78 % des jeunes souhaitent que le monde fonctionne différemment. Parmi eux 32 % de pessimistes qui pensent que ce ne sera pas le cas et 46 % d’optimistes ou de pragmatiques qui estiment que oui, le monde doit fonctionner différemment et que oui, ce sera bel et bien le cas. L’avenir nous dira lesquels avaient raison.

* Sondage OpinionWay pour « 20 Minutes » #MoiJeune réalisé en ligne du 3 au 6 avril 2020 auprès d’un échantillon représentatif de 604 jeunes âgés de 18 à 30 ans, selon la méthode des quotas. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d’incertitude : 1,8 à 4,1 points au plus pour un échantillon de 600 répondants.

Si vous avez entre 18 et 30 ans, vous pouvez participer au projet « #MoiJeune », une série d’enquêtes lancée par 20 Minutes et construite avec et pour les jeunes. Toutes les infos pour vous inscrire en ligne ici.