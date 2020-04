Des masques de protection contre le coronavirus. Illustration. — Mourad Allili / Sipa

Plus de 3,8 millions. Tel est le nombre de masques qui sont parvenus en Nouvelle-Aquitaine au milieu de la semaine dernière. La région a, selon l’Agence régionale de santé (ARS), bénéficié à nouveau « d’une vague de livraison du stock national » en pleine épidémie de Covid-19.

Ainsi, quelque 680.000 masques (505.500 masques chirurgicaux et 174.000 masques FFP2) ont été distribués (ou vont être distribués en début de semaine) aux officines, à destination des professionnels de santé libéraux. Dans le détail, 18 masques (dont six masques FFP2 maximum par semaine) seront distribués par semaine aux médecins, biologistes médicaux et infirmiers, 18 aux pharmaciens, six aux sages-femmes, six aux masseurs-kinésithérapeutes (dont 2 masques aux normes FFP2 maximum par semaine) pour la réalisation des actes prioritaires et non reportables.

Des livraisons en officine désormais régulières

Près de 2,9 millions de masques chirurgicaux et 223.500 masques FFP2 sont également parvenus aux établissements de santé (établissements de santé publics et privés, établissements de soins de suite et de réadaptation), aux structures d’hospitalisation à domicile et médico-sociales (Ehpad, structures pour personnes en situation de handicap, structures accueillant des personnes précaires), aux services d’aide et de soins à domicile et aux transporteurs sanitaires.

L’ARS rappelle que les chirurgiens-dentistes ne font plus partie de la liste des professionnels de santé pouvant être approvisionnés en officine, tout comme les services d’incendie et de secours (SIS) qui bénéficient de leur propre circuit de dotation.

Ces livraisons en officine et dans les Groupement hospitaliers de territoire (GHT) seront désormais régulières. Elles interviendront chaque semaine sur la base des stocks nationaux disponibles répartis en fonction des besoins des régions.