Illustration d'une grille EuroMillions — © M.LIBERT/20 MINUTES

En plein confinement, il avait décroché le gros lot en remportant le jackpot de 17 millions d’euros mis en jeu lors du tirage de l’EuroMillions le 20 mars. Le site TirageGagnant.com nous apprend que le petit veinard, originaire du département des Côtes-d’Armor, s’est manifesté ces derniers jours auprès de la Française des Jeux. Mais avant de sabrer le champagne et de toucher son pactole, le joueur va devoir un peu patienter. Il ne recevra en effet son joli chèque qu’à la fin de la période de confinement.

Afin « de respecter les règles sanitaires en vigueur », la Française des Jeux indique sur son site avoir « décidé d’allonger les dates limites de paiement des jeux », afin que les gagnants évitent de se déplacer dans un point de vente ou un centre de paiement.

Avec ce jackpot de 17 millions d’euros, le joueur breton a décroché le plus gros gain jamais remporté dans les Côtes-d’Armor, toutes loteries confondues. Lors du tirage du 20 mars, l’EuroMillions a également battu un record dont il se serait bien passé. « Seulement » 14 millions de grilles ont en effet été jouées dans toute l’Europe ce soir-là, « soit la plus faible participation d’un tirage de vendredi depuis la création de la loterie européenne en 2004 et l’une des plus faibles tout court », précise le site.