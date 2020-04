Ce dimanche, un contrôle routier de l'escadron départemental de sécurité routière sur l'autoroute du Sud (A8). — SYSPEO/SIPA

Des photos d’impressionnants embouteillages sur des autoroutes circulent sur les réseaux sociaux depuis ce week-end, laissant entendre que les Français sont partis en congés à la faveur des vacances scolaires.

Les internautes ont rebondi avec humour à ces clichés en publiant d’autres images loufoques.

Une augmentation de la circulation routière a bien été constatée ces derniers jours, mais les autoroutes sont bien désertées, comme le montrent d'autres photos, sérieuses cette fois.

« Comportement irresponsable des Parisiens : voici la Porte Maillot et Orly hier soir, et Deauville aujourd’hui. » Depuis ce week-end, des photos caricaturales d’embouteillages circulent sur les réseaux sociaux, ironisant sur le fait que les habitants de la capitale, portés par la douceur des températures et le début des vacances scolaires dans la zone C (qui regroupe les académies d’Ile-de-France et d’Occitanie), ont décidé de passer outre les consignes de confinement pour cause d’épidémie de coronavirus.

Un autre internaute a prétendu ironiquement que cette même photo présentait l’autoroute A7 au niveau d’Aubagne (Bouches-du-Rhône), tandis qu’un utilisateur de Twitter a publié une vue aérienne soi-disant prise sur le péage de Bandol (Var).

« Très concrètement, on ne part pas en vacances pendant la période de confinement », a rappelé le ministre de l’Intérieur, Christophe Castaner, sur LCI, dès le mercredi 1er avril.

FAKE OFF

La photo de l’autoroute attribuée à la Porte Maillot ou à Aubagne est souvent associée par erreur au monstrueux embouteillage de 100 km à Pékin, en Chine, qui a duré onze jours en août 2010. En réalité, il s’agit d’un montage réalisé à partir d’une image de l’autoroute 405 à Los Angeles, en Californie. L’image d’origine est publiée sur le site hoaxorfact.com. Elle a été trafiquée pour doubler la largeur de l’autoroute et y ajouter des files de voitures. La photographie originale a été prise par Philip Greenspun en 1998.

De son côté, la pseudo-photo du péage de Bandol est bien une photo de l’historique embouteillage de Pékin en 2010, comme on le retrouve dans une vidéo de l’époque sur francetvinfo.fr. Quant aux clichés d’Orly et de Deauville, ils représentent l' aéroport international John-F.-Kennedy de New York et une plage de Rio de Janeiro.

Des photos d’autoroutes désertes

Postés à des fins humoristiques, ces clichés traduisent-ils une réalité ? Certes, des cartes révélées hier par Le Journal du Dimanche suggèrent bien une hausse des déplacements sur les routes françaises au cours de la semaine écoulée. Ces cartes ont été réalisées à partir des données de téléphonie mobile.

Mais aucun embouteillage de grande ampleur n’a été détecté sur les autoroutes de l’Hexagone, et les internautes ont également été nombreux à poster des images de routes vides :

A13 Paris-Caen, zéro voiture au péage ce samedi.



Concernant la région parisienne, le site Sytadin, qui donne l’état du trafic routier en direct en Ile-de-France, ne faisait état que d’un kilomètre de bouchon, vendredi à 17 h 30, en Ile-de-France, contre environ 325 km habituellement.

Dans une interview à 20 Minutes, le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a déclaré que, au cours du week-end, les forces de l’ordre avaient tout de même réalisé 1,4 million de contrôles des attestations de déplacement et procédé à près de 67.000 verbalisations. Il promet que le gouvernement va « maintenir la vigilance pendant toute la période des vacances scolaires ».

