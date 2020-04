Au CHU de Montpellier (illustration) — Alain ROBERT/SIPA

Selon le dernier bilan de l’Agence régionale de santé (ARS), parue dimanche à 18h, 3.476 personnes ont été testées positives au Covid-19 en Occitanie, et 1.045 hospitalisations sont en cours, dont 322 en réanimation.

Dans la région, 722 personnes ont pu regagner leurs domiciles, et 158 personnes sont décédées à l'hôpital.

[#Coronavirus] Les chiffres quotidiens doivent nous inciter à rester à la maison et à protéger nos proches : 1045 personnes sont actuellement hospitalisées en #Occitanie (322 en réanimation) et 158 sont décédées à l'hôpital.

📌 Voir le dernier bulletin récapitulatif @ARS_OC : pic.twitter.com/bzh0QKfMDc — ARS Occitanie (@ARS_OC) April 5, 2020

Six patients du Grand Est transférés en Occitanie

L’Hérault reste le département le plus touché d’Occitanie, avec 264 cas d’hospitalisations de personnes testées positives au coronavirus, dont 71 sont en réanimation, et 52 morts dans les établissements hospitaliers, selon le dernier bilan de l’ARS.

Six nouveaux patients en réanimation du Grand Est ont été transférés par voie aérienne en Occitanie, rappelle l’ARS : ils ont été pris en charge dimanche dans les centres hospitaliers de Montauban (Tarn-et-Garonne), Cahors (Lot) et Tarbes (Hautes-Pyrénées), et en établissements hospitaliers privés à Montauban (à la clinique du Pont de Chaume) et dans l’agglomération toulousaine (clinique des Cèdres et clinique d’Occitanie).