Illustration d'un membre du personnel soignant en France. — Bastien Louvet/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le bilan de l’épidémie de Covid-19 dépasse désormais les 8.000 morts en France et, si le rythme des décès et des hospitalisations en réanimation semble ralentir, la vigilance reste de mise sur le respect du confinement, dont la quatrième semaine débute mardi. Après avoir mis en garde les Français cette semaine contre la tentation de partir en vacances avec le début ce week-end des congés scolaires pour la zone C (Ile-de-France et Occitanie), le gouvernement leur a adressé un satisfecit par la voix du ministre de l’Intérieur. « Les Français ont respecté la règle, ont respecté le confinement », qui en était dimanche à son 20e jour, a relevé Christophe Castaner sur France 2. « Le relâchement, c’est l’allié du Covid ».

« Nous vaincrons » : la reine Elisabeth II a encouragé dimanche les Britanniques à faire front contre la pandémie meurtrière de coronavirus, les assurant de la victoire contre cette maladie qui a conduit à l’hospitalisation du Premier ministre Boris Johnson par « mesure de précaution ». S’adressant directement à la population depuis le château de Windsor, à l’ouest de Londres, la souveraine a fait allusion à la Seconde Guerre mondiale pour inciter ses sujets à faire preuve de résilience face à la maladie, qui a déjà tué près 5.000 personnes dans le pays. « J’espère que dans les années à venir, tout le monde pourra être fier de la manière dont nous avons relevé ce défi », a-t-elle déclaré dans cette allocution enregistrée, d’un peu plus de quatre minutes.

Un tigre d’un zoo du Bronx à New York a été testé positif au Covid-19, a indiqué dimanche l’institution, une maladie que le félin aurait contractée auprès d’un gardien ne présentant alors aucun symptôme. Ce tigre malais de quatre ans appelé Nadia, sa sœur Azul, deux tigres de l’Amour et trois lions d’Afrique souffrent tous de toux sèche, mais devraient se rétablir complètement, indique le zoo dans un communiqué. « Nous avons testé le félin en prenant toutes les précautions et nous nous assurerons que toute connaissance acquise sur le Covid-19 contribuera à la compréhension de ce nouveau coronavirus dans le monde », ajoute le communiqué envoyé à l’AFP.