L'entrée des urgences de l'hôpital Pierre-Paul Riquet au CHU de Purpan, à Toulouse, le 20 mars 2020. — Frédéric Scheiber / 20 Minutes

Samedi, au moins 2.028 décès liés au coronavirus avaient été constatés en France dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux, sur un total de 7.560 victimes du Covid-19 dans le pays. L’agence régionale de santé d’Occitanie (ARS) a communiqué ses chiffres : sur les 828 Ehpad que compte la grande région, « 167 ont signalé un épisode concernant un ou plusieurs cas de Covid-19 confirmés ou possibles ».

#Coronavirus] A ce jour, 3 338 tests positifs réalisés en #Occitanie. 1 001 personnes sont hospitalisées (326 en réanimation). On dénombre 149 décès en établissements de santé mais aussi 730 personnes de retour à domicile.

📌 Consultez le dernier bulletin récapitulatif @ARS_OC pic.twitter.com/JqAlHGtPZP — ARS Occitanie (@ARS_OC) April 4, 2020

Au total, 602 résidents ont été touchés et 39 décès « pouvant être liés » à l’épidémie depuis le déclenchement de celle-ci. Toutefois, l’ARS indique que ce bilan n’est que partiel, car tous les Ehpad n’ont pas fait remonter leurs chiffres. En outre, « une dizaine de décès supplémentaires ont été signalés directement à l’ARS Occitanie antérieurement et sont en cours d’intégration dans la base ».

Ce bilan est à ajouter à celui des décès constatés dans les établissements hospitaliers de la région. Samedi, celui-ci était de 149 morts, soit 16 de plus que vendredi.

En revanche, le nombre d’hospitalisations liées au coronavirus était en légère baisse (1.001 contre 1.013 la veille), même si six patients de plus se trouvaient en réanimation (326 contre 320). Enfin, 730 personnes ont pu regagner leur domicile, soit 56 de plus que samedi.