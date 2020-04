Pour le préfet de Haute-Garonne, il y avait trop de monde dans les centres commerciaux ce samedi. Illustration. — Syspeo / Sipa

Non, « le confinement n’est pas terminé ». C’est par ces mots qu’Etienne Guyot, préfet de la région Occitanie et de la Haute-Garonne, conclut son communiqué. Le représentant de l'Etat publié ce texte car « une trop forte affluence dans les centres commerciaux a été constatée ce samedi » dans le département le plus peuplé de feue la région Midi-Pyrénées.

Or, si Toulouse et ses environs sont loin d’être la zone française la plus touchée par l’épidémie de coronavirus, « le virus circule activement en Haute-Garonne », assène le préfet, qui demande aux habitants et aux habitantes de continuer à rester chez eux. « Il est donc fortement recommandé de privilégier les jours de semaine pour faire ses courses », conseille Etienne Guyot.

Par ailleurs, alors que les congés scolaires commencent dans la zone C dont fait partie l’académie de Toulouse, les autorités rappellent que « les déplacements vers une résidence de vacances sont interdits ».