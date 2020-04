Un élan de solidarité. Les gendarmes de la Loire se sont mobilisés pour apporter une aide alimentaire d’urgence à une famille en détresse de Valfleury (Loire), dont le père menaçait de se rendre dans un commerce armé d’un fusil, a-t-on appris ce samedi de sources concordantes.

Alertés par un travailleur social, en contact avec un père de famille qui évoquait le projet d’aller faire ses courses dans un supermarché muni d’un fusil, faute de ressources du fait de l’épidémie de coronavirus, des gendarmes se sont rendus vendredi dans ce village de 700 habitants de la métropole de Saint-Etienne où résident le couple et leur enfant de 10 ans.

Des gendarmes interviennent chez une personne en grande détresse.

Elle ne peut plus travailler suite à la crise et n’arrive plus à subvenir aux besoins de sa famille.

Touchés, ils composent un panier garni en attendant une réponse sociale.#PourLaPopulation#ParLeGendarme pic.twitter.com/mKR8KaOSyN