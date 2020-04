Coronavirus EN DIRECT : 1.500 morts de plus aux Etats-Unis, pire bilan pour un pays en une journée depuis le début de l’épidémie…

8 h 50 : Les jours d’après

Quel système de santé demain ? Quel monde du travail ? Et comment partager le pouvoir ? Une soixantaine de parlementaires lancent samedi une consultation en ligne durant un mois pour préparer « le jour d’après » la crise du coronavirus. Emmenés par les députés ex-LREM Matthieu Orphelin -proche de Nicolas Hulot- et Paula Forteza, ainsi que par le « marcheur » Aurélien Taché, ces élus invitent à mettre « à profit le confinement pour imaginer ce que nous voulons de mieux », sur ce site lejourdapres.parlement-ouvert.fr.

Ces députés LREM, MoDem, PS ou encore Libertés et territoires, auxquels se sont joints le sénateur Ronan Dantec (EELV) et l’eurodéputé macroniste Pascal Durand, saluent le « plan de sauvegarde mis en oeuvre par le gouvernement » face à l’épidémie et veulent « réfléchir dès maintenant et collectivement à un grand plan de transformation de notre société et de notre économie ».