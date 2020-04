Du personnel soignant marche devant un train reliant Paris à la Bretagne et transportant des malades du Covid-19, le 31 mars 2020. — Thomas Samson / SIPA

Le directeur général de l’Agence régionale de santé de Bretagne avait prévenu. « Il n’est pas impossible que nous puissions poursuivre des évacuations sanitaires », avait déclaré Stéphane Mulliez mercredi. La Bretagne venait d’accueillir deux trains et 36 patients atteints du Covid-19 dans ses hôpitaux de Rennes, Saint-Brieuc et Brest. Un geste de solidarité en faveur des établissements de soins de la région parisienne, débordés par l’épidémie de coronavirus. Dimanche, deux nouveaux trains seront affrétés en direction de la Bretagne.

Relativement épargnée par le virus, la Bretagne va donc accueillir de nouveaux patients dès dimanche. Si les modalités restent à définir, on sait déjà que deux TGV quitteront la gare d’Austerlitz pour évacuer plusieurs dizaines de patients pris en charge en Ile-de-France. L’un des trains reliera Paris à Brest, l’autre ira à Quimper. On ne connaît pas encore l’itinéraire précis des deux convois sanitaires mais un arrêt à Rennes est d’ores et déjà programmé. Les soignants issus des CHU et notamment des Samu partiront dès samedi pour prendre en charge les malades.

« Il y a un fort besoin de solidarité nationale »

La capacité des hôpitaux bretons est loin d’être saturée pour l’heure, assurent les responsables de l’agence régionale de santé. « Il y a un fort besoin de solidarité nationale pour venir en appui » des régions les plus touchées, avait insisté son directeur mercredi.

Un peu plus de 1.230 cas de Covid-19 ont pour l’heure été diagnostiqués en Bretagne. Un chiffre loin de la réalité mais qui confirme que la région est pour l’heure l’une des moins touchées par l’épidémie. Vendredi, 113 personnes se trouvaient en service de réanimation dans les établissements bretons. La région déplore 69 morts dans ses hôpitaux. Dix-neuf décès ont eu lieu au sein de ces établissements en Bretagne et 14 résidents sont décédés à l'hôpital.