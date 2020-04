Vidéos, podcasts, articles... notre sélection de la semaine parle à votre cœur et à votre tête. — 20 Minutes/Canva

L’actualité va vite, très vite. Mais si on se posait ? Et si vous restiez ? Parce que c’est vous, parce que c’est nous, parce qu’entre vous et nous, vous le savez, c’est du sérieux, voici notre sélection hebdomadaire d’articles qui donnent à réfléchir.

1. Robinets grands ouverts

Pour soutenir l’économie face à la crise, les Etats européens ont promis des milliards d’euros. Mais comment financer le « quoi qu’il en coûte » annoncé par Emmanuel Macron ? Comment trouver tout cet argent ? Si l’emprunt permet à la France de gagner de l'argent pour le moment (oui, oui), ce n’est malheureusement pas une solution sur le long terme.

2. Ma cabane dans la canopée

La moitié de la population mondiale est confinée, et parmi elle 1,3 milliard d’Indiens. Sans emploi, de très nombreux travailleurs ont regagné leur village, où les maisons sont trop petites pour les accueillir. La solution ? Des lits de fortune dans les arbres.

3. « Fake off »

Les Chinois ont-ils menti sur le nombre de morts dus au coronavirus ? De nombreux témoignages et photos mettent en doute le bilan officiel de 3.305 morts au 30 mars annoncé par Pékin. Un travail statistique plus poussé devrait être conduit par la Chine, mais elle ne semble absolument pas disposée à le faire.

4. Une envie à peine masquée

A Plaintel, dans les Côtes d’Armor, on produisait jusqu’à 200 millions de masques FFP1, FFP2 et FFP 3 par an. Mais ça, c’était avant, avant septembre 2018, la fermeture de l’usine et la destruction des machines. Alors qu’Emmanuel Macron a appelé à la relocalisation de la production de masques, l’ancien directeur songe à remonter l'entreprise.

5. Echappez-vous

Envie de vous évader ? Alors fermez les fenêtres et montez le son. Camille Juzeau, auteure et réalisatrice du podcast «Les Baladeurs», raconte les coulisses de ces récits d’aventure en pleine nature.

6. Le Covid-19, c’est la faute de l’homme

D’où vient le Covid-19 ? Que le virus nous ait été transmis par un pangolin ou une chauve-souris, dans le fond peu importe. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’il nous a été transmis par un animal (on parle alors de zoonose, si vous voulez crâner lors de votre prochain apéro Skype). Ce n’est pas la première fois, et ça, c’est grave, explique l’écologue Philippe Grandcolas, directeur de recherche au CNRS. Parce que cela révèle à quel point l'homme maltraite la biodiversité.

7. Levains de tous foyers, unissez-vous

Tous confinés, tous boulangers. Depuis que nous sommes priés de rester chez nous, nous nous sommes tous mis à faire notre propre pain. Ou on y a au moins songé. Vous pensiez juste vous faire de bonnes tartines ? Sans le savoir, vous avez lancé une révolution.

8. Quelqu'un m'a dit (par WhatsApp)

Un ami dont la tante qui connaît quelqu’un de haut placé au ministère de la Santé vous alerte... En ces temps d’épidémie et d’angoisse, vous avez certainement reçu un message un peu similaire par WhatsApp. Vous y avez peut-être cru. Pourtant c'était faux. Cette semaine dans OMF Oh My Fake, on vous explique pourquoi les fake news via les messageries sont aussi virales. Et on vous laisse vous abonner en scannant ce snapcode sur Snapchat.