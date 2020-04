Le général Laurent Phélip aux côtés du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner — LUCAS BARIOULET / AFP

Alors que la population est confinée depuis près de trois semaines, les hommes du GIGN restent en alerte « afin de répondre à toute menace qui nécessiterait [son] engagement », explique le commandant de l’unité, le général Laurent Phélip.

Dans une interview accordée à 20 Minutes, il détaille la façon dont cette unité d’élite a adapté son fonctionnement afin « de garantir un nombre suffisant d’opérationnels ou de personnels ayant des rôles spécifiques sains », pour partir en intervention.

« On ne programme pas en ce moment d’entraînement collectif majeur. On insiste davantage sur l’entraînement individuel, les exercices de tir, par exemple », indique notamment le général.

Le général Laurent Phélip commande le GIGN (groupe d’intervention de la gendarmerie nationale) depuis trois ans. Malgré le confinement lié à l’épidémie de coronavirus, cette unité d’élite reste sur ses gardes et est prête à intervenir, notamment en cas d’attentat. « S’il est certain qu’un scénario du type de celui du 13-Novembre, visant des matchs de football, des terrasses de café et un concert n’a pas de sens aujourd’hui, il n’en reste pas moins que se préparer au pire reste notre premier devoir », souligne le général Laurent Phélip dans une interview qu’il nous a accordée ce vendredi matin.

Entraînements individuels, travail « en bordée »… Il explique aussi à 20 Minutes comment le GIGN s’est organisé dans ce contexte inédit.

Le GIGN reste-t-il opérationnel durant le confinement ? Si oui, pourquoi est-ce important ?

Naturellement le GIGN reste et se doit de rester opérationnel durant le confinement, afin de répondre à toute menace qui nécessiterait notre engagement. Le confinement ne change pas notre posture face à la menace terroriste. Nous restons vigilants et en mesure d’intervenir sur tout type de cibles.

S’il est certain qu’un scénario du type de celui du 13-Novembre, visant des matchs de football, des terrasses de café et un concert n’a pas de sens aujourd’hui, il n’en reste pas moins que se préparer au pire reste notre premier devoir. Alors nous nous efforçons de penser à ce que pourrait faire l’adversaire en cette période de confinement et nous imaginons la parade.

Nous portons aussi une attention particulière au milieu carcéral et réfléchissons à la façon d’agir en cas d’embrasement majeur, si les moyens de l’administration pénitentiaire pouvaient ne plus suffire. Enfin, nous avons renforcé notre posture en outre-mer, notamment aux Antilles et en Guyane.

Le groupe s’était-il préparé à travailler durant une épidémie ?

Nous pouvons équiper une centaine d’opérationnels afin qu’il puisse intervenir dans des conditions où l’air n’est pas respirable. Nous savons travailler dans une atmosphère viciée, en ambiance NRBC (nucléaires, radiologiques, biologiques, chimiques) comme on dit, avec des combinaisons. Mais là, il s’agit d’une guerre « virale » – on dirait par abus de langage « bactériologique » –, c’est un peu différent.

La particularité d’une telle crise, pour une unité de contre-terrorisme, n’est pas d’intervenir différemment, mais de garantir un nombre suffisant d’opérationnels ou de personnels ayant des rôles spécifiques sains, pour partir sur un gros coup. Aujourd’hui, nous n’avons pas d’inquiétude particulière.

Il y a trois semaines, deux membres du GIGN ont été testés positif au Covid-19. Mais on n’a jamais eu plus de 5 % de personnels placés en quarantaine par sécurité, et aucun n’a été hospitalisé. Nous appliquons scrupuleusement les mesures de préservation des effectifs mis en place. Nous essayons de ne pas croiser les bulles professionnelles avec les bulles familiales.

Comment le GIGN a-t-il été réorganisé ? Quelles mesures ont été prises ?

Depuis le début de la crise, le GIGN a activé son plan de continuité d’activité. Nous travaillons en bordée [moitié d’équipe] afin de préserver une capacité humaine saine. Par exemple, les équipes de permanences, qui sont prêtes à partir, ne se croisent plus, les quatre sections d’alerte vivent chacune un peu dans leur bulle.

Le confinement de nos personnels dans les logements concédés par nécessité absolue de service permet également d’avoir une disponibilité opérationnelle jamais atteinte en temps normal. Même les très rares permissionnaires sont présents chez eux et nous n’avons pas d’équipes à droite à gauche en France.

Les membres peuvent-ils continuer à s’entraîner normalement ?

L’épidémie oblige les personnels à respecter les mesures barrières pour se préserver et rester opérationnels pour répondre à la crise. On ne programme donc pas en ce moment d’entraînement collectif majeur. On insiste davantage sur l’entraînement individuel, les exercices de tir, par exemple. Au stand, il n’y a jamais plus de cinq tireurs, de manière à conserver plusieurs mètres entre eux.

Y a-t-il toujours des personnels du GI en mission à l’étranger ?

A l’étranger, nos équipes se maintiennent et continuent de veiller sur les ambassadeurs.

L’activité du GIGN a-t-elle diminué depuis le début du confinement ?

La grande criminalité elle aussi est gênée par les mesures de confinement. L’activité judiciaire des unités de gendarmerie est par conséquent moins intense. En revanche, le confinement a un impact sur les gens, et la gendarmerie intervient régulièrement sur des violences intrafamiliales, bien que le phénomène reste contenu. Quand la situation le nécessite, nous sommes appelés en renfort.

En début de semaine, un homme qui avait été hospitalisé d’office est rentré chez lui et a agressé sa compagne, qui a appelé les gendarmes. Quand ils sont arrivés, cet individu les a menacés et s’est retranché avec elle, sous la menace d’une arme blanche. Nous avons alors été mobilisés. Une de nos équipes allait partir en urgence avec les hélicoptères du GIH (groupe interarmées d'hélicoptères). Nous allions décoller quand nous avons appris que l’otage avait réussi à s’échapper et que l’auteur s’était rendu un quart d’heure après.

Nous profitons de cette période pour mettre à jour à jour certains dossiers, travailler la recherche et le développement. Nous avions des tenues NRBC qui allaient atteindre leur date de péremption. Comme nous avons donné nos masques FFP2 aux hôpitaux du coin, nous avons eu l’idée d’utiliser ces combinaisons pour en fabriquer une cinquantaine qui ont ensuite été testées par notre cellule NRBC. Nous collaborons aussi avec nos fournisseurs pour développer notre matériel spécifique : drones, robot, équipement de captation sonore et visuelle…

Êtes-vous mobilisés pour faire appliquer les règles de confinement ?

Non, pas en l’état. Mais comme toujours, nous sommes prêts à intervenir sur une situation dégradée pour lesquels les moyens classiques de la gendarmerie ne suffiraient plus.