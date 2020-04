Un hamburger de chez McDonald's. (Illustration) — Alexander Shcherbak/TASS/Sipa US

Fin de la diète pour les adeptes du Big Mac. McDonald's France a confirmé jeudi soir préparer la réouverture d’une trentaine de ses restaurants en drive et livraison à domicile. L’enseigne teste « actuellement dans trois restaurants en région parisienne et 12 restaurants dans l’ouest de la France, un guide opérationnel visant à renforcer significativement les mesures sanitaires pour nos personnels et nos clients » sur les activités de « drive » et de livraison à domicile, a annoncé un porte-parole de la chaîne de fast-food.

Ce guide, « validé par un comité scientifique composé d’experts en infectiologie et virologie », poursuit McDo, doit permettre à l’enseigne « de mettre en place les bonnes mesures de protection pour l’ensemble de nos équipes et de nos clients lorsque le moment sera venu de rouvrir plus largement », a-t-il poursuivi.

« Ces 12 restaurants fonctionnent au détriment de la santé du personnel »

Un peu plus tôt, le collectif « Vos droits chez McDo » animé par la CGT Commerce, avait fait état d’une vidéo du président du groupe en France, Nawfal Trabelsi, adressée aux managers, consacrée à ce « guide opérationnel » testé dans trois restaurants. Celui-ci prévoit des masques, des équipes réduites pour éviter les croisements, un marquage au sol pour respecter une distance minimale de 1 mètre. Le géant du hamburger envisage après une période test de rouvrir « une trentaine » de restaurants sur la base du volontariat.

Depuis le confinement, 12 restaurants sur environ 1.490 McDo en France sont restés ouverts en drive et pour la livraison à domicile dans la région de Tours, opérés par un franchisé, Bernard Simmenauer. « Ces 12 restaurants n’ont jamais fermé entièrement, et fonctionnent au détriment de la santé du personnel et des clients », s’insurge Irvin Violette de l’association React, qui défend notamment les travailleurs de McDo.

« McDo assume d’avoir gardé ces restaurants ouverts à Tours et dans sa région, comme une préfiguration des conditions de réouverture progressive des magasins. Ils assument donc d’avoir fait courir des risques à des salariés et aux clients de ces McDo, puisque leurs procédures n’étaient pas encore prêtes », assure-t-il.

Paiement sans contact et plexiglas

Selon Quentin Couty, délégué syndical au McDo de Tours les Deux Lions, les salariés ont travaillé en mars sans masque ni gants, et sans respect des distances de sécurité. Sept d’entre eux ont exercé leur droit de retrait, et autant ont renoncé à le faire sous la pression de la direction, qui assurait qu’ils ne seraient pas payés.

« Ils ont finalement été payés, mais pas moi », indique le délégué, qui a lancé un droit d’alerte. A la suite d’une intervention de l’inspection du travail, des mesures ont été mises en œuvre jeudi, dont la fourniture de masques, « alors que nous n’avions que des cache-barbe [équivalent d’une charlotte pour les cheveux] », a-t-il expliqué à l’AFP.

Le restaurant maximise en outre les paiements sans contact et a mis en place un plexiglas pour l’encaissement. « Les distances de sécurité sont à mon avis impossibles à mettre en œuvre », estime Quentin Couty.